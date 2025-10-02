CE: 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas são apreendidas

Foto: Divulgação/Sefaz/CE 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal são apreendidas no Ceará

O total de 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal foram apreendidas em uma operação da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) na sexta-feira, 26. As mercadorias foram localizadas em um caminhão de carga na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os produtos foram avaliados em aproximadamente R$ 150 mil. Na ocasião, a Sefaz lavrou um auto de infração. O órgão informou que o responsável pela carga tem o prazo de 20 dias úteis para realizar o pagamento dos impostos e ter a liberação da mercadoria ou apresentar recurso.

A operação integra uma ação da Sefaz voltada à intensificação do monitoramento das mercadorias em circulação no Estado. O objetivo é combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal.

De acordo com a coordenadora de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (Cofit), Susely Martins, a Sefaz está dedicando atenção especial à fiscalização de "mercadorias sensíveis, como bebidas alcoólicas, combustíveis, cigarros e fumo".

Nas operações, o órgão atua em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nas estradas e postos fiscais.

"Essa integração é fundamental para reforçar o controle do tráfego de cargas e coibir com mais eficiência as fraudes e o transporte de produtos sem a devida documentação fiscal", disse Susely.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) questionando a atuação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e PRF no apoio das operações da Sefaz, mas não houve retorno até o fechamento desta página.

A apreensão da mercadoria feita pelo órgão de fiscalização acontece ao mesmo tempo em que a Polícia Federal (PF) investiga adulteração de bebidas alcoólicas por metanol no País.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, informou que a corporação investiga, por meio de inquérito, inclusive, a ligação da adulteração de bebidas alcoólicas com o crime organizado.

A substância foi identificada em algumas bebidas "batizadas" em alguns bares de São Paulo. Até ontem, 1º, cinco pessoas morreram após sete casos de intoxicação por metanol no estado paulista. Uma das mortes foi confirmada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada; as outras quatro continuam sendo investigadas. No Ceará, não foram identificados casos de intoxicação. (Mirla Nobre)

