Fiéis celebram a "santa das rosas" no Carmelo Santa Teresinha

Foto: FABIO LIMA ￼DOM Gregório Paixão celebrou missa no carmelo

Centenas de fiéis lotaram o Carmelo Santa Teresinha, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, para celebrar o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, ontem, 1°. O local recebeu missa presidida pelo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão e manteve a tradicional "bênção das rosas".

Durante toda a missa, foram destacados os valores de simplicidade e sacrifício que levaram Santa Teresinha a ser canonizada pela Igreja Católica. Para dom Gregório, a dedicação para as coisas simples da vida e a perseverança de conquistas na fé é o que faz os católicos tão próximos da figura sagrada: "Vejo que as pessoas gostariam de fazer essa via ao longo da vida. Apesar das dificuldades, encontrar a paz. As pessoas se sentem muito próximas de Santa Teresinha por causa disso. O grande milagre que as pessoas querem na vida não é algo extraordinário, é o milagre de ter calma no coração, serenidade, a capacidade de conviver bem, transmitir amor e ver sua família restaurada".

Para os fiéis a data é uma oportunidade de agradecer as bênçãos alcançadas com a ajuda da santa ao longo do ano e pedir novas intercessões.

A festa também marca uma das poucas vezes em que as freiras da Ordem dos Carmelitas Descalços do Carmelo Santa Teresinha têm contato com o mundo externo. Em parte predominante do ano, as irmãs permanecem em clausura dedicando-se à oração, ao estudo e ao trabalho.

Irmã Teresinha é uma delas: "Ver esse amor, essa paixão, esse carinho das pessoas por Santa Teresinha é algo que realmente mexe com a gente".