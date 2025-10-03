Cariri recebe Seminário Futura Trends pela primeira vez

Foto: Ailton Duarte/Especial para O Povo ￼PALESTRANTES Talib Fisher, Alcilane Mota e Marco Aurélio Ruediger

"Tecnologia e Saúde Mental como Estratégia de Poder" foi o tema central da primeira edição do seminário Futura Trends Cariri, realizado ontem, 2, no Centro de Convenções do Cariri, no município do Crato, a 538,53 km de Fortaleza. Após 15 anos ocorrendo em Fortaleza, esta foi a primeira vez que a iniciativa ocorreu fora da Capital.

Segundo o jornalista Nazareno Albuquerque, coordenador do Futura Trends, a iniciativa integra um conjunto de ações do Grupo de Comunicação O POVO para ampliar o acesso ao conhecimento na região. "O grupo está planejando uma série de atividades no Cariri no campo do conhecimento. Na segunda-feira passada, 29, tivemos o lançamento do Anuário do Ceará, agora o Futura Trends, e também algumas políticas de comunicação com foco no empreendedorismo. Nosso trabalho é sempre em busca de levar conhecimento e informação para as pessoas", afirmou.

O presidente-executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, ressaltou que o seminário é parte da missão da empresa em promover reflexões sobre as transformações sociais e tecnológicas: "O Futura, há 15 anos em Fortaleza, faz uma reflexão sobre as mudanças que o mundo atravessa. Essa é uma das missões do grupo na região. Há sete anos trouxemos a rádio O POVO CBN Cariri e, em uma segunda etapa, os eventos que nos ajudam a pensar sobre o presente e o futuro. Este ano trazemos a questão da saúde mental, um tema importante que altera nosso dia a dia, especialmente depois do que vivemos recentemente. É mais uma sinalização do compromisso do grupo com a região".

A abertura do encontro foi feita por Marco Aurélio Ruediger, diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas (FGV). Ele destacou que os avanços recentes da inteligência artificial representam uma transformação comparável à Revolução Industrial.

A programação seguiu com a palestra da juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, que destacou os efeitos do uso de telas no desenvolvimento dos jovens, relacionando a falta de supervisão ao isolamento social, ao bullying e a episódios de violência em escolas.

A terceira palestra foi da pedagoga Alcilane Mota, que discutiu a relação da geração Z com o mercado de trabalho. O ciclo foi encerrado por Talib Fisher, especialista em inteligência relacional e emocional, com a palestra "Inteligência Humana na Era da IA".

O Futura Trends no Cariri integra a agenda de eventos regionais da rádio O POVO CBN Cariri e marca a expansão do seminário para o interior do Ceará.