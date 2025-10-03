Ceará registra 660 casos de câncer de mama em 2024

Foto: Bruno Renan/Sesa Segundo a Sesa, o câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres no Estado

O Estado somou 660 casos de câncer de mama em 2024. A informação foi divulgada no lançamento da campanha "De Outubro a Outubro Rosa", em evento realizado ontem, 2, no Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará (IPC), pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

A campanha visa ampliar a conscientização sobre a prevenção e o autocuidado ao longo de todo o ano, estimulando a realização de exames de mamografia e reforçando a importância do diagnóstico precoce.

A Sesa registrou um incremento de 13% no número de mamografias realizadas no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, saltando de 43 mil para 48,8 mil exames realizados nos primeiros seis meses dos anos. Durante o ano de 2024 foram realizadas 80 mil mamografias.

A titular da Sesa, Tânia Mara, destacou que outras medidas em relação à temática estão sendo adotadas: "Temos feito um trabalho de capacitação do pessoal da atenção primária, para que a gente possa levar informação e educação. Além disso, estamos ampliando o tratamento em todas as regiões do Estado para que o paciente possa ter um atendimento mais rápido e mais próximo da sua casa". O tratamento compreende: exame, diagnóstico e biópsia.

Em setembro deste ano, a Sesa começou a enviar mensagens às mulheres entre 50 e 69 anos de idade que estejam incluídas nos sistemas de cadastro da Saúde do Estado a fim de incentivar o exame de mamografia. "A gente vê a lista de consultas marcadas com o celular e vamos perguntando se a paciente está sabendo que tem exame tal dia. Observamos um aumento de 20% do número de mamografias", afirma a secretária.

No Ceará há 24 mamógrafos, sendo 22 deles em policlínicas regionais. (Bárbara Mirele/Especial para O POVO)