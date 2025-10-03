Igreja São Francisco de Assis celebra conclusão de obra após 81 anos

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼A paróquia passa a contar com uma escultura de São Francisco de Assis assinada pelo artista plástico e escultor Edismar Arruda

Às margens da praia da Leste Oeste, em Fortaleza, ergue-se a imponente Igreja Matriz de São Francisco de Assis de Jacarecanga. O templo guarda nas paredes a história de uma obra que vai além da fé. Após 81 anos, a entrega da construção do santuário será celebrada com uma missa a ser celebrada hoje, 3, a partir das 18 horas.

￼Inaugurada no Ano Jubilar da Esperança, a paróquia contará com uma escultura de São Francisco de Assis, medindo mais de sete metros e pesando cerca de três toneladas. A obra, assinada pelo artista plástico e escultor Edismar Arruda, ficou pronta em nove meses.

A ideia inicial da imagem surgiu do padre Francisco Bezerra do Carmo e do arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão. Descartando a sugestão primária da escultura ser feita de bronze, optou-se por materiais recicláveis.

A escolha pela sucata de aço reciclável, segundo conta Arruda, alinhou-se à figura de São Francisco, Patrono da Ecologia: "Consegui fazer essa escultura com todas as ferramentas que eu tinha, mas só usei duas: a fé e a coragem".

Vizinha da paróquia e frequentadora do templo desde os oito anos de idade, a assistente social Ione Arruda, 69, conta que a finalização da obra representa um sentimento de segurança e pertencimento. Ela descreve o monumento como um refúgio que reforça a sensação de estarem "na casa de Deus".

Para ela, a entrega da construção é vista como a realização de um sonho longamente esperado pelos moradores, tanto os atuais quanto os antigos que já faleceram e não tiveram a oportunidade de vê-la pronta: "Faltava o teto, embora romanticamente tinha o teto do céu, com as estrelas e a lua quando ela assim permitia. Mas, agora sim é um lugar que acolhe muita gente e as pessoas se surpreendem ao ver a altura dela e a largura".

Ainda entre escombros, o santuário abrigou sonhos, famílias e a memória de uma comunidade. Em entrevista ao O POVO, o pároco Francisco Bezerra do Carmo rememora a história do edifício.

Desvinculada da Paróquia do Patrocínio, a Paróquia de São Francisco de Assis (Jacarecanga) foi instalada oficialmente com a posse, aos 6 de fevereiro de 1944, do padre Abelardo Ferreira Lima.

Apesar disso, foi somente no ano de 1952 que teve início a construção efetiva da obra, liderada por monsenhor Hélio Campos, que era pároco do Pirambu e dava assistência à região, permanecendo no pastoreio até 1958.

Sem teto, a estrutura da paróquia permaneceu inacabada por décadas. A exposição contínua ao sol, à chuva e à maresia comprometeu a infraestrutura do local. Apesar disso, o espaço se tornou morada para oito famílias, que residiram no prédio inacabado durante 18 anos. Todas posteriormente foram cadastradas e receberam moradias por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, mudando-se para um condomínio na avenida Francisco Sá.

A chegada do padre Bezerra à paróquia se deu no ano de 2007 para auxiliar os trabalhos de padre Mirton, que se encontrava com a saúde debilitada.

"São Francisco, patrono da ecologia, da natureza, nos ajudou esses anos todos a preservar esse ambiente e somar forças para poder fazer hoje o término dessas obras. O equipamento que a gente está apresentando, entregando à comunidade, é um marco na fé, não só do povo do Jacarecanga, mas de toda a Cidade, de todos aqueles que passam aqui e contemplam esta obra", celebra o pároco.

Em 2010, a igreja ainda estava sem teto. Nesta época, o padre Bezerra solicitou um laudo da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros sobre a situação estrutural do prédio. O relatório mostrou que os danos na infraestrutura representavam riscos.

A construção maior teve início em 2014. Padre Bezerra conta que foi necessário refazer todas as bases da estrutura e somente no ano de 2018 o teto foi finalmente instalado.

