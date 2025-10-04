Alunos recebem certificado de curso de Gastronomia

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Entrega de 317 certificados do curso de Gastronomia, oferecido pelo plano Fortaleza Inclusiva

"Sou empreendedora, já vendo salgados na minha casa e quero conhecimentos". A fala é da balconista de padaria, Ana Lúcia Alves, 56, um dos 317 alunos que receberam o certificado do curso de gastronomia do programa Autonomia Econômica, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva, da Prefeitura.

A entrega ocorreu na manhã de ontem, 3, no Paço Municipal, no Centro da Capital. De acordo com a Prefeitura, o programa já contou com 42 turmas e capacitou 660 pessoas. As inscrições para novos cursos em novembro e dezembro seguem abertas.

A meta, segundo a Prefeitura, é chegar a 373 turmas e 7.460 vagas gratuitas, até dezembro. São quatro modalidades de cursos: salgados comerciais, sobremesas comerciais, bolos caseiros e marmitas comerciais.

As formações ocorrem em mais de 30 instituições e associações comunitárias localizadas em todas as regionais de Fortaleza, e são ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Ceará (Senac-CE).

São priorizadas pessoas inscritas no CadÚnico, mulheres chefes de família, jovens em busca do primeiro emprego, trabalhadores informais e microempreendedores.

O prefeito Evandro Leitão (PT) destacou que essa é uma oportunidade dos alunos montarem o próprio negócio: "No sentido de que elas possam, por meio dos talentos que elas mesmo têm e da capacitação que foi realizada, estar empreendendo, montando seus próprios negócios, gerando renda e tendo sobretudo a capacidade de independência. Isso é o mais importante".

A representante do Senac-CE, Débora Sombra afirma que o projeto vai "vencendo barreiras" até levar o conhecimento à população: "A coisa mais importante que o conhecimento dá para vocês é autonomia. Vocês vão ter essa autonomia de saber que vocês aprenderam e que podem usar esse conhecimento de formas distintas".

José Antônio Mota, titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), ressaltou que o momento é importante para o crescimento econômico: "É um dia muito especial. Tenho certeza que todos aqui vão colocar o seu negócio e gerar sua renda".

A atendente Adervania Freire, 36, conta que aprendeu a fazer salgados no curso ofertado na unidade na Aldeota: "Pretendo colocar meu próprio negócio. Eu amei".

A balconista de padaria, Ana Lúcia Alves, 56, conta que fez o curso de salgados comerciais: "Eu achei muito bom, só não foi melhor porque o horário não era muito legal".

O curso foi realizado entre 13 horas e 17 horas, entretanto Ana Lúcia só conseguia chegar às 14 horas: "Sou empreendedora, já vendo salgados na minha casa e quero conhecimentos".

Já o casal Hugo Leandro, 18, e Joyce Kelly, 19, fez o curso durante duas semanas. "Acho muito legal porque já gostava de cozinhar, tive a oportunidade de aprender coisas novas e foi muito interessante. Sobre o curso, o que poderia ter melhorado é que eles podiam ter dado material para a gente iniciar o empreendedorismo", pontua Joyce Kelly.

O site para efetuar a inscrição é fortalezainclusiva.fortaleza.ce.gov.br/autonomia.php

Cursos

Salgados, sobremesas, marmitas e bolos são algumas das opções ofertadas