Projeto Aspas promove transformação social por meio do surfe

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼O Aspas atua no bairro Cristo Redentor e adjacências desde 2012

Um sonho de criança que virou realidade. Assim nasceu o Projeto Aspas - Associação de Surf do Pirambu e Adjacências -, iniciativa que promove uma série de ações socioambientais para impulsionar a reconexão e a qualidade de vida de moradores do território e proximidades do Cristo Redentor, no Grande Pirambu, em Fortaleza.

Idealizado e coordenado pelo agente de relações comunitárias Jean Carlos, o projeto já transformou diretamente a vida de mais de cinco mil pessoas que participaram das ações, iniciadas em 2012.

Com orgulho, Jean Carlos celebra a consagração de atletas que nadaram nas ondas do Pirambu por meio do projeto e hoje seguem carreira no esporte, entre eles os surfistas cearenses Vitor Silveira, que hoje atua no Rio de Janeiro; e Felipe Silva, que está em São Paulo.

Criado para possibilitar o acesso de jovens ao surfe e ao mercado de trabalho, combater vulnerabilidades sociais e reduzir índices de criminalidade na região, o projeto expandiu suas atividades para acompanhar as demandas dos moradores do território, alcançando além da juventude.

Atualmente, a sede da iniciativa é mantida dentro do Centro Social Urbano Governador Virgílio Távora (CSU), em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, e oferece outras atividades além do surfe, entre elas: karatê, muay thai, funcional, reforço escolar, formação de guarda-vidas, ginástica aeróbica, fisioterapia, alongamento, serviços de oftalmologia, rodas de conversas e aulas de inglês, essa última em parceria com a Universidade de Bruxelas.

"Hoje as pessoas da comunidade reconhecem o projeto como a maior utilidade pública dentro do bairro", reflete Jean.

Castanheira aposentada, Rita Maria, 67, participa há quatro anos de atividades do Aspas. Às margens da praia, mas fora do mar, a castanheira dedica algumas horas diárias às aulas de funcional e zumba, ofertadas na sede do projeto: "Eu amo o projeto. Eu era muito parada dentro de casa, muito triste pelos cantos, depois que conheci aqui melhorou 100%".

Conheça o projeto:

Instagram:

@projetoaspas

Contato:

surfaspas@gmail.com

Endereço:

avenida Monsenhor Hélio Campos, 178 - Cristo Redentor