Granada explode próximo a viatura da PM em Fortaleza

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO ￼NO BAIRRO Boa Vista, PMs recolheram uma granada jogada contra uma viatura

Uma granada explodiu próximo a uma viatura do Comando Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no último sábado, 4, no bairro Boa Vista, em Fortaleza.

O caso ocorreu após policiais do Cotam serem acionados para prestar apoio a outra composição em uma ocorrência envolvendo artefato explosivo em uma residência na região.

Leia Mais | Polícia apreende granada e armas de fogo em operação no município de Boa Viagem

Durante a ação, uma segunda granada explodiu. A PM informou, em nota, que não houve avarias na viatura e nem feridos. A corporação também informou que ninguém foi preso.

Informações preliminares apontaram que os artefatos teriam sido jogados por meio de um drone para atingir a viatura da PM no local. A corporação, no entanto, não confirmou essa informação.



Conforme O POVO apurou, áudios de policiais militares teriam revelado que agentes que atuavam em uma ocorrência na região teriam escutado o barulho referente a hélice de um drone e o equipamento teria parado em cima da viatura da PM.

Neste momento, uma granada teria sido lançada caindo próximo da viatura. No entanto, os policiais não estavam dentro do veículo e não foram atingidos pelo artefato.

O caso teria acontecido quando os criminosos tentavam invadir uma região no bairro Boa Vista, onde a PM estaria atuando na ocorrência. Na ocasião, a viatura teria sido atingida pelos criminosos por meio de granadas. Um segundo áudio de um agente militar confirma a ocorrência.

Um dos agentes que atuou na ocorrência relatou, por meio de áudio, a suspeita de que os criminosos estariam utilizando um drone. Para dificultar a detecção do equipamento pelas forças de segurança, os suspeitos teriam removido as luzes do aparelho.



Ainda nesta semana, na quinta-feira, 2, policiais militares apreenderam uma granada e duas armas de fogo, desta vez, no município de Boa Viagem, localizado a 221,4 km de Fortaleza. A ação resultou na captura de quatro suspeitos, sendo três adultos e um adolescente.



Diante do achado, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para realizar o recolhimento e adotar os procedimentos de segurança em relação ao artefato explosivo.