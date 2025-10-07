77% das escolas de Ensino Médio são de tempo integral

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼INAUGURAÇÃO da Escola Raimundo Gomes de Carvalho ocorreu ontem

Das 766 unidades de ensino da rede pública estadual — responsável pelas escolas de Ensino Médio no Ceará —, 531 funcionam em tempo integral. A meta do Governo do Ceará é universalizar esse modelo de ensino até 2026.

￼De acordo com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), as escolas são distribuídas entre 381 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), 132 Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP), 1 Escola Estadual de Educação Profissional e Tempo Integral (EEEPPL), 1 Escola Família Agrícola (EFA), 12 Escolas de Ensino Médio do Campo (EEMPC), 1 Escola Militar, 1 Escola Quilombola e 2 Institutos.

Até o próximo ano, 138 escolas ainda devem ser entregues no Ceará, sendo 22 localizadas em Fortaleza. Desse total, 11 são novas construções e 11 vão passar por reconstrução. Para tal, o investimento será de R$ 1,52 bilhão, oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Atualmente, a rede estadual conta com 385 mil estudantes matriculados, dos quais 184 mil estudam em tempo integral, equivalente a cerca de 55% do total.

O governador Elmano de Freitas (PT) destacou que a ampliação das escolas em tempo integral tem como foco oferecer mais oportunidades para os jovens cearenses: "Estamos nesse processo para que a educação continue se qualificando e melhorando, permitindo que nossos jovens construam seus sonhos".

A declaração foi feita durante a inauguração da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Raimundo Gomes de Carvalho, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, ontem, 6. Antes funcionando em um prédio alugado, a instituição passa a ter sede própria.

A partir de 2026, a escola adotará o modelo de tempo integral, iniciando com turmas da 1ª série. Atualmente, a escola atende 675 estudantes distribuídos nos turnos manhã, tarde e noite, oferecendo o Ensino Médio regular. Os alunos do atual Ensino Médio Regular permanecerão na escola até concluir a educação básica.

Uma das mais tradicionais do bairro, a escola foi inaugurada originalmente em 1994 como Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic) Raimundo Gomes de Carvalho.

"É com imensa alegria e profundo orgulho que nos reunimos para a inauguração desta tão esperada instituição de ensino, o nosso querido Caic. A comunidade do Autran Nunes e das áreas vizinhas está em festa", celebrou o diretor da escola, Sílvio Castro.

O novo prédio possui três pavimentos, 12 salas de aula, quatro laboratórios (dois de informática e dois multidisciplinares), biblioteca, pátio coberto, quadra poliesportiva, auditório e área de convivência com bancos e jardineiras, além de espaços administrativos para secretaria, coordenação, professores e diretoria.

Para a construção, equipagem e mobiliamento da nova unidade, foram investidos R$ 9,3 milhões em recursos do Governo do Estado — sendo R$ 7,1 milhões destinados à obra e R$ 2,2 milhões à aquisição de mobiliário e equipamentos.