Fortaleza inaugura novo espaço de acolhimento à população LGBTQIA

Foto: Samuel Setubal ￼O local conta com assistente social, psicólogo e advogado, além de oferecer acolhimento a vítimas de violência

A fim de oferecer atendimento especializado e acolhimento integral à população LGBTQIA em Fortaleza, foi inaugurado ontem, 6, o novo Centro de Referência LGBTQIA Janaína Dutra, instalado na rua Jaime Benévolo, 21, no bairro Centro.

A nova sede, localizada próximo ao Terminal Sagrado Coração de Jesus, ao lado do Parque das Crianças, funciona em rede com órgãos públicos e entidades da sociedade civil.

Na solenidade de inauguração, estiveram presentes o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o coordenador especial de Diversidade Sexual da Prefeitura, Narciso Júnior, a secretária da Diversidade do Estado, Mitchelle Meira, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Maria Iraneide Moura Silva, além de associações e coletivos LGBTQIA que atuam na Capital. O TRE doou móveis e computadores para o equipamento.

O prefeito destacou o compromisso da gestão com o programa Fortaleza Inclusiva, criado para ampliar políticas públicas voltadas a populações vulneráveis: "Nós queríamos verdadeiramente uma cidade inclusiva. A gente não pode pensar uma cidade inclusiva se não for uma cidade acolhendo e respeitando todos os segmentos".

O equipamento presta homenagem à memória de Janaína Dutra, primeira travesti a obter carteira profissional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ela faleceu em 2004, vítima de um câncer de pulmão.

Ivna Costa, atual coordenadora do equipamento, explica que a nova localização representa uma reestruturação do serviço para oferecer mais qualidade e acesso aos direitos, como saúde

e empregabilidade.

Ela acrescenta que o Centro também tem papel consultivo, participando da formulação de políticas públicas municipais voltadas à comunidade LGBTQIA : "Toda política pública municipal voltada para a população LGBTQIA passa por nós, para garantir que seja construída e executada da melhor forma".

O centro disponibiliza um conjunto de serviços especializados, apoio e consultoria para a população LGBTQIA em situação de vulnerabilidade, violação de direitos ou omissão. Entre os atendimentos estão: jurídico, social e psicológico.