Com caso em Fortaleza, Ceará chega a seis notificações de intoxicação por metanol

Com uma notificação em Fortaleza, Ceará chega a seis casos suspeitos de intoxicação por metanol. Do total, quatro foram descartados: dois em Quixeramobim; um em São Gonçalo do Amarante; e um em Caucaia. O caso de Fortaleza e um de Aquiraz seguem em investigação.

Informações são de boletim da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgado na tarde de ontem, 7.

O primeiro caso suspeito foi registrado em Quixeramobim no sábado, 4; e o segundo em Caucaia. Um óbito em São Gonçalo do Amarante, foi o terceiro caso suspeito registrado pela Sesa. Na segunda-feira, 6, foram registradas novas suspeitas em Quixeramobim e em Aquiraz. Ontem, 7, um sexto caso foi notificado na Capital.

Das seis notificações, quatro foram descartadas, incluindo um óbito. Dois casos (Fortaleza e Aquiraz) seguem em investigação.

A Sesa reforça que Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) oferece suporte técnico especializado sobre diagnóstico, tratamento e prevenção de intoxicações.

Em casos suspeitos de intoxicação por metanol, a orientação é entrar em contato com o CIATox, por meio dos números de atendimento 24h, (85) 3255-5012/ 3255-5050, ou do WhatsApp (85) 98439-749.

Intoxicação por metanol: cenário nacional

A Prefeitura de São Bernardo, em São Paulo, confirmou a morte de Bruna Araújo de Souza, de 30 anos de idade, após consumir bebida contaminada por metanol. Agora são três as vítimas registradas no estado de São Paulo pela ingestão da substância tóxica no país.

Conforme o comunicado da prefeitura, Bruna estava sob cuidados paliativos desde que foi internada por ter consumido vodca com metanol.

A segunda remessa de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, começou a ser enviada ontem, a mais quatro estados. Com essa nova entrega, o total de frascos distribuídos pelo Ministério da Saúde chega a 1.125, alcançando nove estados. Foram 120 ampolas enviadas para o Ceará, conforme a pasta nacional.

Até segunda-feira, 6, o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação.





Sintomas

Embriaguez persistente e desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos), forte dor de cabeça, confusão mental e alteração visual. Se perceber persistência entre 6 e 72 horas após a ingestão, é recomendado buscar atendimento