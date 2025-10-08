Fachada da Santa Casa passa por reforma

Foto: Samuel Setubal ￼NÃO há data para conclusão das obras no equipamento

A Prefeitura de Fortaleza realiza obras de recuperação da fachada da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza. Iniciada em setembro passado, a reforma é feita em parceria com a iniciativa privada, por meio da doação dos materiais, sem uso de recurso público, conforme a direção.

Sem anunciar data, a administração informou que as obras devem seguir pelos próximos meses, não prejudicando os atendimentos no local.

De acordo com a diretoria do hospital, a reestruturação faz parte de um plano maior de recuperação física e funcional, que prevê melhorias em vários setores do equipamento.

Em 15 de julho, a Prefeitura assumiu a administração do hospital, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Publicada no Diário Oficial do Município (DOM), a intervenção tem validade de 180 dias, que podem ser prorrogados ou cessados antes de sua finalização, caso haja necessidade.

A medida, segundo a atual gestão, foi necessária para "garantir a continuidade dos serviços à população, depois do fechamento de enfermarias e da suspensão de atendimentos e cirurgias no hospital".

Em junho, a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza suspendeu, de forma provisória, o recebimento de novos pacientes por

problemas financeiros.

Destacando o apoio dos governos federal, estadual e municipal, o hospital informa que normalizou o pagamento de salários, fornecedores e despesas e segue com gestão equilibrada e atendimentos regulares.