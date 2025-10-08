Micropigmentação de mamas devolve autoestima a mulheres

Foto: FABIO LIMA ￼O RESULTADO tem duração média de dois a quatro anos

Mulheres que passam pelo procedimento de mastectomia — retirada parcial ou total da mama após um diagnóstico de câncer — muitas vezes relatam queda na autoestima e insatisfação com a própria imagem.

￼Para ajudar mulheres que se encontram nessa situação, o projeto Amigos do Peito realizou ontem, 7, um mutirão de reconstrução de mamilos por meio da micropigmentação. A ação ocorre anualmente em outubro, mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

O mutirão foi realizado no Centro Universitário Fametro (Unifametro), no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. O espaço reuniu 23 voluntários e, ao todo, 24 mulheres foram atendidas.

O procedimento é semelhante à micropigmentação feita em sobrancelhas. Chamada de micropigmentação paramédica, a técnica utiliza pigmentos aplicados nas camadas mais superficiais da pele para recriar o formato e a cor da pele, no caso a aréola do mamilo.

O resultado é semipermanente, com duração média de dois a quatro anos, e proporciona uma aparência natural, devolvendo à mulher parte de sua autoconfiança.

A esteticista Gisele de Paulo, micropigmentadora há 15 anos e uma das fundadoras do projeto, descreve que o mutirão é mais do que uma ação solidária: "O que a gente faz é devolver um pedaço da autoestima que a doença levou. Elas já enfrentaram cirurgias, tratamentos e tantas dores. Aqui, a gente oferece um recomeço e, pra nós, isso é o maior presente que existe."

Na maioria dos casos, as pacientes não sentem dor durante a micropigmentação. Isso porque além de técnicas bem aplicadas, devido às cirurgias anteriores muitas pacientes perdem parte da sensibilidade na região da mama.

Adriana Mendes, de 39 anos, foi uma das atendidas. Ela descobriu o câncer em 2017 e passou pela cirurgia no ano seguinte. Hoje, comemora o fechamento de um ciclo: "Eu tive o nódulo só em uma mama. Mas, observando outras pessoas que faziam tratamento, percebi que era muito recorrente o problema voltar no outro seio. Então, pedi pra fazer a retirada dos dois, por precaução", relata.

Além dos mutirões realizados no Outubro Rosa, o grupo mantém uma rotina de atendimentos individuais durante o ano. As inscrições são gratuitas e realizadas por meio do Instagram @amigosdopeitoce.

Após o cadastro, a equipe avalia o histórico de tratamento e a liberação médica de cada candidata. As interessadas precisam ter concluído a reconstrução mamária após o câncer de mama e estar com alta médica. É necessário que tenha passado, no mínimo, 12 meses desde a última cirurgia.

Leia mais em Opinião, página 19