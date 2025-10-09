Ceará descarta intoxicação de metanol em seis casos suspeitos

Foto: FERNANDA BARROS ￼METANOL foi adicionado a bebidas falsificadas

Os seis casos suspeitos de intoxicação por metanol notificados no Ceará foram descartados após testes para verificar a presença da substância nos pacientes. Até ontem, 8, o Estado não teve nenhum registro de intoxicação confirmado.

O resultado dos exames dos últimos dois casos, notificados em Fortaleza e em Aquiraz, foram divulgados ontem à tarde pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Quatro já haviam sido descartados anteriormente: dois em Quixeramobim, um óbito em São Gonçalo do Amarante e um em Caucaia.

Ceará dispõe de antídoto para intoxicação por metanol

O Ceará já dispõe de 100 ampolas do antídoto para a intoxicação distribuídas pelo Ministério da Saúde (MS). Os frascos contêm etanol farmacêutico, uma das substâncias utilizadas para conter a ação do metanol no organismo.

A remessa é parte das 12 mil doses adquiridas pelo MS na última semana e ficará estocada na Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) até que surjam casos confirmados. Comprovada a intoxicação, o antídoto será enviado diretamente para o hospital onde o paciente estiver internado.

Quais as diferenças entre intoxicação por metanol e ressaca?

Os sintomas de uma intoxicação por metanol podem ser confundidos com os de uma ressaca forte, principalmente por ambos ocorrerem após o consumo de álcool. A diferença nos dois quadros está na duração dos efeitos da bebida.

Efeitos como desconforto gastrointestinal, sensação de embriaguez e visão turva algum tempo depois do consumo de álcool são comuns, mas se perdurarem por doze ou mais horas, uma unidade médica deve ser procurada.

Quem procurar em caso de suspeita de intoxicação por metanol?

A Sesa reforça que o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) oferece suporte técnico especializado sobre diagnóstico, tratamento e prevenção de intoxicações. Em casos suspeitos de intoxicação por metanol, entre em contato com o CIATox.



Atendimento 24h: (85) 3255 5012 | 3255 5050

WhatsApp: (85) 99843 9749

Cenário nacional

O Brasil tem 24 casos confirmados e cinco mortes em decorrência de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas, conforma balanço do Ministério da Saúde atualizado, ontem. Até o momento, foram registradas 259 notificações, das quais 145 suspeitas já foram descartadas.

Três estados concentram casos confirmados de intoxicação pela substância. Ao todo, foram registrados 20 casos em São Paulo, três no Paraná e um no Rio Grande do Sul. Segundo balanço da pasta nacional, os cinco confirmados foram registrados em São Paulo. Outros 11 seguem em investigação, sendo um em Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo e um na Paraíba.

Entre os casos em investigação, a maioria também está concentrada em São Paulo, com 181 registros. Em seguida aparecem Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).



Bebidas

Governo Federal recomenda a suspensão temporária da venda de bebidas destiladas via e-commerce