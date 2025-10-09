Programa "Meu celular" recupera 10 mil celulares em 18 meses

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Programa "Meu Celular" recupera mais de dez mil aparelhos e entrega novo lote para donos em Fortaleza

Em um ano e meio do programa "Meu Celular", 10,5 mil aparelhos foram recuperados no Ceará. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgados nesta quarta-feira, 8, durante a entrega de novo lote de celulares por meio do programa. Ao todo, mil aparelhos foram entregues aos donos.

O novo lote foi entregue no prédio da Delegacia-Geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

Além dos dados de aparelhos recuperados, o balanço também revela a redução no número de roubos e furtos no Estado desde o lançamento do programa, em abril do ano passado.

Entre janeiro e setembro deste ano, 11,9 mil celulares foram alvo de roubo no Estado. A quantidade é 21,6% menor em comparação ao mesmo período do ano passado.

Em Fortaleza, 8,5 mil aparelhos foram roubados nos últimos nove meses, registrando redução foi de 24,2%. No mesmo período do ano passado, 6 mil celulares foram subtraídos na Capital.

Conforme o governador Elmano de Freitas (PT), o alcance dos 10 mil aparelhos recuperados também impactou na redução dos crimes patrimoniais.

O chefe do Executivo reforça também a importância da população em registrar boletim de ocorrência após as ocorrências, que permite que o celular também seja localizado.

"É um agradecimento ao cidadão e a cidadã que faz o seu Boletim de Ocorrência e às Forças de Segurança que, de maneira muito árdua, puderam em um ano e seis meses devolver mais de 10 mil celulares aos seus verdadeiros donos do Estado do Ceará", comenta.

O secretário de Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, afirma que as investigações dos celulares pela Polícia Civil acontece a partir do registro do boletim de ocorrência, que dão a possibilidade de fazer um diagnóstico no tempo e no espaço onde os casos de furto e roubo de aparelhos acontecem mais.

"Tudo isso nos permite estabelecer estratégias, políticas públicas do policiamento ostensivo ou investigativo para poder recuperar 10.500 aparelhos em um ano e meio de programa, que tem nos permitido, inclusive, aumentar muito a redução desses crimes", destaca.

LEIA TAMBÉM | Em dois anos, população carcerária cresce 20% no Ceará e vive sob superlotação

Nas primeiras horas da manhã no Cisp, cerca de mais de 50 pessoas que tiveram seus celulares furtados ou roubados estiveram no local para receber seu aparelho. É o caso da assistente de vendas, Melina Sousa Laurentino, 40, que teve o celular roubado durante um assalto a uma pizzaria, em Fortaleza, no dia 1º de janeiro de 2022.

"Entraram três homens e anunciaram o assalto, levaram o meu celular e meus documentos, assim como o de todo mundo no local. A gente se sente impotente. Logo depois, fiz o boletim de ocorrência, mas, depois de quatros anos, eu não acreditava em recuperar ele, tava discrente", disse a assistente.

O enfermeiro João Bosco, 31, teve o celular furtado há três anos. O caso aconteceu durante expediente de trabalho em um hospital em Fortaleza. Ele conta que deixou o aparelho no balção do posto da enfermaria no momento em que foi avaliar um paciente. Quando ele voltou, o aparelho não estava mais no local.

"Foi cerca de cinco a dez minutos. Lá, não tinha câmeras de segurança e, pelo tempo, já tinha dado como perdido", comenta. O enfermeiro conta que, após o caso, realizou um boletim de ocorrência", disse o enfermeiro.

O programa busca devolver celulares apreendidos em ações das polícias Civil e Militar para seus verdadeiros donos. Em paralelo, o Programa tem colaborado também para reduzir os crimes contra o patrimônio no Estado.

Como se cadastrar no “Meu Celular”:

Para realizar o cadastro, o usuário deve criar um perfil no site meucelular.sspds.ce.gov.br, fornecendo dados pessoais, a marca, modelo, Imei (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) e, caso ainda possua, a nota fiscal do aparelho adquirido ou já utilizado.

Em situações de roubo, furto ou extravio, o usuário deve acessar a plataforma e registrar a ocorrência, clicando em um alerta que ativa a restrição do aparelho. O alerta é inicialmente pré-ativado por 72 horas, indicado pela cor laranja.

Para que o alerta seja efetivado, o usuário precisa formalizar um Boletim de Ocorrência (BO), incluindo o Imei do dispositivo. Após a formalização, o alerta muda para a cor vermelha e permanece assim até a recuperação do aparelho.

"[o programa] sinaliza um caminho correto de fortalecermos as forças de segurança, de utilizarmos a inteligência, agradecer a população por ter feito registros do boletim de ocorrência quando teve seu celular furtado ou roubado, graças a esse registro da população, permitiu o trabalho das nossas forças de segurança", destaca o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

LEIA TAMBÉM: PF e ICMBio aplicam mais de R$ 1 milhão em multas por crimes ambientais na Ibiapaba

Confira imagens da entrega de novo lote de celulares

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.10.2025: Entrega novo lote programa ‘Meu Celular’. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.10.2025: Melina Sousa, 40 assistente de vendas. Entrega novo lote programa ‘Meu Celular’. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.10.2025: Entrega novo lote programa ‘Meu Celular’. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Programa "Meu Celular" recupera mais de dez mil aparelhos e entrega novo lote para donos em Fortaleza Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.10.2025: Marcelo Bessa, 35 - gerente logística. Entrega novo lote programa ‘Meu Celular’. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.10.2025: Elmano de Freitas - Governador do Ceará. Entrega novo lote programa ‘Meu Celular’. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.10.2025: Roberto Sá - Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Elmano de Freitas - Governador do Ceará. Entrega novo lote programa ‘Meu Celular’. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.10.2025: Roberto Sá - Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Elmano de Freitas - Governador do Ceará. Entrega novo lote programa ‘Meu Celular’. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Imagem de apoio ilustrativo: mil celulares estão sendo entregues em novo lote Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Como realizar o cadastro no "Meu Celular"

Para realizar o cadastro, o usuário deve criar um perfil no site meucelular.sspds.ce.gov.br, fornecendo dados pessoais, a marca, modelo, Imei (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) e, caso ainda possua, a nota fiscal do aparelho adquirido ou já utilizado.

Em situações de roubo, furto ou extravio, o usuário deve acessar a plataforma e registrar a ocorrência, clicando em um alerta que ativa a restrição do aparelho. O alerta é inicialmente pré-ativado por 72 horas, indicado pela cor laranja.

Para que o alerta seja efetivado, o usuário precisa formalizar um Boletim de Ocorrência (BO), incluindo o Imei do dispositivo. Após a formalização, o alerta muda para a cor vermelha e permanece assim até a recuperação do aparelho.

"[o programa] sinaliza um caminho correto de fortalecermos as forças de segurança, de utilizarmos a inteligência, agradecer a população por ter feito registros do boletim de ocorrência quando teve seu celular furtado ou roubado, graças a esse registro da população, permitiu o trabalho das nossas forças de segurança", destaca o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

10 mil

Conforme o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), o alcance dos 10 mil aparelhos recuperados também impactou na redução dos crimes patrimoniais