Uso da IA em hospitais filantrópicos em debate

Foto: Samuel Setubal Congresso foi realizado pela Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas do Ceará

"A Centralidade do Cuidado e da Gestão de Saúde nos Tempos da Inteligência Artificial" tematiza o 3º Congresso Cearense dos Hospitais Filantrópicos, sediado em Fortaleza. O evento começou ontem, 8, e prossegue até hoje, 9.

"Em um mundo tão tecnológico, ser humano é um ato de resistência", enfatiza a palestrante magna do evento, Leila Navarro, fisioterapeuta formada pela Universidade de São Paulo (USP), com especialização em Medicina Comportamental pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Em entrevista ao O POVO, ela reconhece o papel da tecnologia, mas alerta para o custo humano da rápida automatização: "Vamos ter que ter recursos, mudar o jeito de olhar a saúde e de aproveitar toda a tecnologia a favor, que é muito importante na área da saúde, tanto em termos de automatização e de processo de sistemas como na biotecnologia".

Diretora administrativa da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas do Ceará (Femice), Jimilly Moreno descreve o uso da inteligência artificial (IA) e da tecnologia da informação como uma aliada essencial e uma ferramenta crucial para a eficiência e efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no contexto dos hospitais filantrópicos.

No setor de saúde, ela destaca que esse tipo de tecnologia facilita a parametrização de dados reais. Segundo Jimilly, se utilizada corretamente, a ferramenta permite o alinhamento estratégico, a mensuração de necessidades e a mitigação de danos das instituições filantrópicas.

Na prática, ela explica que a IA vem sendo utilizada por grandes empresas que trabalham com hospitais filantrópicos: "Por meio do sistema de faturamento, ela consegue enxergar quais são as deficiências daquele hospital em termos de cobrança, qual é o público alvo, as doenças. Tudo isso usando a IA".

Hospitais

O Ceará conta com 56 instituições hospitalares filantrópicas em sua base de dados, distribuídas nas cinco regiões de saúde do Estado