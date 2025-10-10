21% dos trabalhadores de Fortaleza levam de 30 minutos até 2 horas para chegar ao trabalho

Foto: FERNANDA BARROS ￼28,41% dos trabalhadores da Capital usam o ônibus como principal meio de transporte

Em Fortaleza, 21,25% das pessoas que vão de ônibus ao trabalho permanecem de meia hora a duas horas diariamente em deslocamento. Em número absolutos, isso representa mais de 170 mil pessoas.

Números são do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e apontam ainda que 28,41% dos trabalhadores que moram e trabalham na Capital utilizam o ônibus como principal meio de transporte.

Entre esses usuários, 11,73% passam de 30 minutos a 1 hora no trajeto dentro do coletivo, enquanto 9,52% afirmam gastar entre 1 e 2 horas.

Os dados fazem parte da pesquisa “Deslocamentos para Trabalho e Estudo”. Segundo o IBGE, logo atrás do ônibus, o automóvel é o segundo meio de transporte mais usado pelos trabalhadores de Fortaleza, com 27,53% optando pelo veículo.

A motocicleta aparece em seguida, utilizada por 13,75% da população ocupada da Capital — o equivalente a um em cada sete trabalhadores.

O percentual coloca Fortaleza como a 10ª capital do País com maior uso de moto para ir ao trabalho e a 3ª do Nordeste, atrás apenas de Teresina (27,99%) e João Pessoa (16,98%).

Apesar disso, a capital cearense é a segunda do País com o maior número de pessoas que utilizam moto para ir ao trabalho, somando 110 mil usuários, atrás apenas de São Paulo, que lidera com 163 mil.

Em contrapartida, outros 13,65% se deslocam a pé para o trabalho, e 7,13% utilizam bicicleta. Em comparação a outras capitais, é a 7ª em uso de bicicleta e a 2ª do Nordeste, superada apenas por Aracaju (SE), com 8,82%.

Motocicleta é o principal meio de transporte dos trabalhadores no Ceará

No Ceará, considerando trabalhadores que atuam dentro do município de residência e também os que se deslocam para trabalhar fora, a motocicleta é o principal meio de transporte, utilizada por 31,46% da população ocupada.

Em seguida, aparecem os deslocamentos a pé (19,93%), de automóvel (18,76%), de ônibus (15,44%) e de bicicleta (8,43%).

O uso da motocicleta atinge níveis expressivos em algumas cidades cearenses. São João do Jaguaribe, município no Vale do Jaguaribe, lidera o ranking, com 70,71% dos trabalhadores utilizando o veículo para se deslocarem de casa para o trabalho. Tabuleiro do Norte, também no Vale do Jaguaribe, vem em seguida, com 67,88%, e Milhã, no Sertão Central, com 67,18%.

Em todo o terrítorio nacional, o meio de transporte mais utilizado no deslocamento para o trabalho é o automóvel (32,3%), seguido por ônibus (21,4%), a pé (17,8%) e por motocicleta (16,4%).

Esses quatro meios de transporte, juntos, representavam 87,9% do deslocamento para trabalho no País.



Já o carro é mais predominante em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde 46,60% dos trabalhadores utilizam o veículo para ir ao trabalho, bem acima da média nacional, que é de 31,82%.

Fortaleza aparece com 28,88%, e Itaitinga, também na RMF, com 22,41%.

No caso do ônibus, Caucaia lidera com 34,69%, seguida por Fortaleza (29,31%) e Horizonte (27,96%).

Nos deslocamentos a pé, o destaque é para Aratuba (54,55%), Altaneira (50,18%) e Guaramiranga (47,28%). Entre os que usam bicicleta, os maiores índices estão em Granja (25,82%), Martinópole (22,75%) e Paracuru (22,42%).

Trabalhadores saem de suas cidades para trabalhar

O levantamento também mostra que muitos trabalhadores cearenses se deslocam entre cidades. Quem lidera no percentual de deslocamentos é o município de Pacatuba, onde 47,53% das pessoas ocupadas trabalham fora do município. Dessas, 15,04% vão de ônibus e 12,85% de motocicleta.

Em Itaitinga, 46,18% saem da cidade para trabalhar, com 14,87% utilizando moto e 13,56% ônibus.

Já Caucaia tem o maior número absoluto de trabalhadores que se deslocam para outras cidades: 40.715 pessoas, o que representa 37,04% da população ocupada. Dessas, 16,43% vão de ônibus e 8,99% de motocicleta



Pesquisa

Os dados fazem parte do levantamento "Deslocamentos para Trabalho e Estudo", realizado

pelo IBGE