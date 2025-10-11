Ceará registrou 3.699 ocorrências de incêndios em setembro

Foto: FCO FONTENELE ￼FOCOS de incêndios no bairro Edson Queiroz, em julho

Em setembro, o Ceará registrou 3.699 ocorrências de incêndios, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O mês abre as portas do “BR-O-BRÓ”, que segue em outubro, novembro e dezembro. Período é marcado por calor e tempo seco, condições naturais que podem agravar incêndios.

Nos primeiros nove dias de outubro, até essa quinta-feira, 9, 396 casos constam no acompanhamento dos bombeiros. Segundo balanço da corporação, setembro de 2024 teve 4.102 ocorrências de incêndios. Em 2023, foram 4.333 casos do tipo.

O capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e ex-colunista do O POVO, Romário Fernandes explica que os municípios de Fortaleza, Sobral, Caucaia, Maracanaú e Juazeiro do Norte sempre apresentam mais casos porque são as maiores cidades e os incêndios são sempre ação humana.

"Todo incêndio de vegetação tem causas humanas. São pessoas que põem fogo na vegetação, normalmente, para limpar terreno ou para se livrar de lixo e acaba fugindo do controle, né? Então, não existe incêndio em vegetação de causas naturais. Aqui, os fatores naturais apenas potencializam. Aumentam as chances e a amplitude que a coisa pode tomar", detalha.

Municípios com mais ocorrências de incêndio em setembro

Fortaleza - 1.397

Caucaia - 274

Sobral - 188

Juazeiro do Norte - 165

Maracanaú - 128

Crato - 124

Eusébio - 106

Itapipoca - 91

Iguatu - 79

Crateús - 67

Setembro registrou 12 mil focos de calor

Em setembro, foram detectados 12 mil focos de calor no Estado. Frank Baima, meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), explica que o monitoramento através dos focos de calor é uma estratégia utilizada para detectar onde a temperatura da superfície terrestre está elevada.



De 184 municípios, 179 tiveram registro. Os maiores registros foram em Aracati (1.177 focos), Sobral (635) e Forquilha (537). Conforme os dados da fundação, de 1º a 8 de outubro, foram 4.295.



Ele explica que o órgão emprega 11 satélites para a detecção de focos de calor. Dois são satélites geoestacionários, que realizam a leitura a cada 15 minutos. Outros nove são satélites de órbita polar, que passam sobre o território duas vezes por dia.

Baima detalha que o número de focos de calor detectado utilizando todos os satélites pode conter dados duplicados. "Isso ocorre porque o mesmo evento de queimada, acontecendo em um determinado local, pode ser detectado pelo satélite que passa à noite e, posteriormente, por outro satélite que passa em outro momento", explica.

Para realizar comparação e entender tendências, se utiliza um satélite de referência (o Aqua), que está em operação desde julho de 1998. Considerando o satélite de referência, foram 647 focos de calor em setembro no Ceará.



O mesmo mês somou 297 focos de calor em 2024 e 636 em 2023.

O meteorologista enfatiza que, embora as condições de tempo quente e seco intensifiquem a propagação do fogo, a principal causa dos incêndios é a ação antrópica, seja por práticas agropastoris que fogem ao controle ou por atos criminosos.

