Em busca de ar livre, famílias atravessam cidade no Dia das Crianças

Parque Estadual do Cocó, domingo, 12 de outubro

Mesmo que o dia tenha começado com alguns pingos de chuva, logo o sol se estabeleceu na capital cearense neste domingo, 12, Dia das Crianças. Foi motivo para que dezenas de famílias saíssem de suas casas para passear e fazer piquenique no Parque Estadual do Cocó, que promoveu diversas atividades lúdicas, ambientais e culturais em seu espaço.

A crescente cultura de levar os filhos para brincar no shopping perdeu espaço para famílias como a da nutricionista Synara Lopes, que foi ao parque com o filho, o marido e a família de uma amiga recarregar as energias. “Eles gostam muito de vir aqui, pediram isso de Dia das Crianças. A ideia era fazer um piquenique no Cocó e já foram também para trilha, viram o rio, plantaram árvores, olharam as abelhas e brincaram de disco”, disse a mãe.

Quem também se juntou à família com a de amigos foi Denise Melo, de Maracanaú, que combinou com antecedência o passeio com Carine Rodrigues, do bairro José Walter.

“É muito bom ter esse momento para aproveitar o ambiente da nossa cidade, onde tem árvores e ar puro. Decidimos fazer esse piquenique, criar esse vínculo porque queríamos evitar o shopping ou ambientes mais lotados”, afirma Denise, interrompida por Maria Alice, filha de 4 anos de Carine: “Gosto de brincar de escorregador porque é bem grandão. Sou criança e gosto de brincar”.

Para a menina, estar num parque ecológico é bem melhor do que em ambientes fechados porque “no shopping não dá para fazer castelo de areia”.

E é justamente a areia do Parque do Cocó a responsável por reunir muitas crianças novas naquele espaço, assim como defende João Henrique, de 9 anos, que chegou no local para jogar bola com seu amigo Lucas, da mesma idade.



“Prefiro brincar no parque porque aqui tem mais acesso à natureza e podemos ver os animais, os pássaros e brincar na areia. As crianças gostam daqui porque têm apresentações, brincadeiras e aqui é um espaço livre, muito aberto. Dá para fazer piquenique, brincar e se divertir”, defende o jovem, o artilheiro entre seus amigos.

Para algumas famílias ali presentes, o sentimento de nostalgia dos adultos era ainda maior do que a vontade de levar a criançada para se divertir. É isso que defende Raquel Silva, mãe da Maria Liz — 6 anos, que chegou com as amigas da Barra do Ceará para aproveitar a manhã de sol.

“O Parque do Cocó me traz recordações de infância. Essa semana, a minha mãe me lembrou que me trazia para cá. Eu nunca trouxe a Liz porque morava em outro estado, mas tive a oportunidade de trazê-la para cá e está sendo maravilhoso. As crianças estão brincando no parquinho agora, mas já plantaram árvores, jogaram arco. É muito bom fazer isso e colocar isso no dia a dia porque, hoje em dia, elas estão muito envolvidas com redes sociais e internet”, argumenta Raquel, que vê o espaço como um “local de afeto”.

As crianças mais “ousadas” que gostam de aventuras ao ar livre também conversam com O POVO sobre seu interesse no Dia das Crianças: “Gosto de vir aqui porque eu brinco de descer a rampa no pedaço de papelão com meus amigos Caio, Heitor e Lorenzo”, exclamou Davi, de 8 anos. Ele foi ao parque com a mãe Juliana Ferreira e outras 20 pessoas, todos do bairro Passaré.

“A gente quis fazer um piquenique com as crianças, aí trouxemos eles aqui para reunir todo mundo. É perfeito porque eles aprenderam hoje sobre reciclagem e meio ambiente também”, destacou a mãe.

A secretária do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Vilma Freire, reforça o interesse de que o Parque do Cocó seja um espaço de lazer entre residentes da Cidade: “Participar dessa programação e ver tantas famílias aqui, inclusive algumas que nunca vieram ao parque, é muito gratificante. O Cocó não é só para turistas, ele é nosso, é do povo cearense. É visitado por crianças que moram em regiões distantes, em comunidades mais afastadas”.

Sobre as atividades desenvolvidas no parque, ela defende que as crianças participem também das formações de sustentabilidade proporcionadas pelo espaço: “A consciência ambiental nasce desse contato direto com o meio ambiente. Por isso, não restringimos o espaço do Cocó apenas a atividades recreativas, que são importantes, claro, mas queremos que a educação ambiental aconteça aqui de forma mais intensa, com mais profundidade”.

O evento deste domingo contou com uma parceria entre o Instituto Dragão do Mar (IDM) e a Secretaria do Meio Ambiente. Rachel Gadelha, diretora-presidente do equipamento, aponta esse laço como parte da premissa que valoriza a importância da relação entre cultura e meio ambiente. “Patrimônio cultural e natural integrados”, explica.

“O Parque do Cocó é um espaço simbólico, um lugar muito significativo. E a melhor forma de cuidar é conhecer e vivenciar para poder preservar. Aqui a gente está formando cidadania, visão de mundo, promovendo o contato com a natureza e fortalecendo o direito à cidade”, declara Rachel.

A gestora argumenta ainda que “conhecer a nossa cidade é entender que ela é muito mais do que praia” e que o Parque do Cocó é um espaço essencial para encontros e convivência. “Aqui, as crianças estão aprendendo em atividades ambientais, participando de programações culturais e, ao mesmo tempo, brincando — e o brincar é um exercício essencial da infância”, finaliza.

