Fortaleza terá mudanças no trânsito para procissão de Nossa Senhora de Fátima nesta segunda, 13

Foto: FERNANDA BARROS AMC fará mudanças no trânsito para a Procissão de Nossa Senhora de Fátima

Nesta segunda-feira, 13, será celebrada a última aparição de Nossa Senhora de Fátima, data tradicionalmente marcada por uma grande procissão pelas ruas de Fortaleza. Em razão do evento religioso, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realizará uma operação especial de tráfego para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos participantes.

A operação começa às 6 horas e contará com 120 agentes e orientadores de tráfego atuando ao longo do dia. A AMC informou que haverá proibição de estacionamento nas ruas Oswaldo Studart, Paula Rodrigues e Mário Mamede, vias que dão acesso à Igreja de Fátima, ponto final da procissão.

Ainda pela manhã, o controle de tráfego será reforçado nas ruas Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha, no entorno da Igreja do Carmo, de onde parte o cortejo. O cruzamento entre as vias Major Facundo e Duque de Caxias será bloqueado a partir das 16 horas, quando o número de fiéis deve aumentar.

O trajeto da procissão inclui as ruas Major Facundo, Clarindo de Queiroz, Barão de Aratanha e a Avenida 13 de Maio, que terão bloqueios temporários durante a passagem do cortejo. Após a missa campal, a Avenida 13 de Maio ficará interditada nos dois sentidos entre a Rua Barão de Aratanha e o viaduto da Avenida Pontes Vieira.

A AMC recomenda que motoristas e pedestres planejem seus deslocamentos com antecedência, evitem as vias bloqueadas e sigam as orientações dos agentes durante toda a operação.

Procissão: rotas alternativas

Para evitar congestionamentos, a AMC orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas:

Sentido Bairro de Fátima/Aldeota: Avenida Luciano Carneiro e Rua Mário Mamede;

Sentido Aldeota/Bairro de Fátima: alça do viaduto da Avenida Aguanambi e Avenida Eduardo Girão.

Procissão: transporte público

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) também fará ajustes nas linhas de ônibus que trafegam pelas vias afetadas, entre elas a Avenida 13 de Maio e as ruas Major Facundo, Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha.

Os veículos seguirão rotas alternativas conforme as orientações dos agentes da AMC, priorizando trajetos próximos ao original. As linhas que passam em frente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima e terão alterações são: