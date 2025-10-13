Menino de quatro anos morre após ser baleado em Sobral

Foto: FERNANDA BARROS Delegacia de Sobral investiga o caso. Imagem meramente ilustrativa

Uma criança morreu após ser baleada na manhã deste domingo, 12, no distrito de Rafael Arruda, em Sobral, na Região Norte do Estado. Na mesma ação que vitimou Enzo Gabryel, de quatro anos, um homem foi baleado e socorrido a uma unidade de saúde.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu após homens efetuarem disparos de arma de fogo em via pública contra um desafeto.

"Ambas as vítimas foram socorridas para unidades médicas, mas a criança não resistiu aos ferimentos e foi a óbito", informou a pasta.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local da ocorrência. A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral é a unidade da PCCE que está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime"

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), usou as redes sociais para lamentar o crime e dizer que determinou "apoio imediato" à família e reforço nas ações de prevenção.

Ele também disse ter determinado uma “cobrança firme às autoridades estaduais por uma resposta rápida”. “Como pai e avô, isso me atinge profundamente”, afirmou Rodrigues, para quem o crime foi “covarde” e que “choca e revolta”.



“Estamos agindo e cobrando resultados. A cidade precisa de paz. E não vamos recuar”.

Casal é morto em Sobral



A morte de Enzo Gabryel foi, pelo menos, o terceiro assassinato registrado neste domingo, 12, em Sobral. Durante a madrugada, também na Zona Rural, no distrito de São José do Torto, um casal foi morto a tiros em plena via pública.



De acordo com a SSPDS, as vítimas desse duplo homicídio ainda não foram identificadas formalmente. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.



“A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral é a unidade da PCCE (Polícia Civil do Estado do Ceará) que está a cargo dos trabalhos investigativos para elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime”, informou em nota a SSPDS.



