Números de roubos e furtos caem neste ano no Ceará em relação a 2024

Foto: FABIO LIMA / Imagem ilustrativa ￼FACHADA da sede da SSPDS, no Cisp

Os números de roubos e furtos caíram, mais uma vez, no Ceará em setembro, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgados nesta segunda-feira, 13. No mês passado, foram registrados 2.256 casos de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) em todo o Estado, de acordo com a SSPDS.

Em setembro de 2024, haviam sido 2.576 casos — ou seja, houve uma redução de 12,4%. Os CVPs reúnem as diversas modalidades de roubo, à exceção dos latrocínios. Em setembro passado, 1.556 roubos foram computados apenas em Fortaleza, o que é uma redução de 16,3% com relação aos 1.859 CVPs de setembro de 2024.

A redução no número de roubos também se dá no acumulado do ano. De janeiro a setembro de 2025, foram registrados 21.667 CVPs em todo o Estado. Esse número havia sido de 27.914 no mesmo período de 2024, o que representa uma redução de 22,4%. “A diminuição foi observada em todas as regiões cearenses”, afirmou a SSPDS.

“Em Fortaleza, a redução chegou a 25,1%, com 4.954 casos a menos na comparação entre 2025 e 2024. Neste ano, foram 14.819 registros, contra 19.773 CVPs no mesmo período do ano passado”, exemplificou a pasta.



“Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a diminuição foi de 14,1%, com 610 casos a menos, 3.701 registros em 2025 frente a 4.311 em 2024”. Nos municípios do Interior Sul, a redução foi de 18,6%, já que, de janeiro a setembro deste, foram 1.400 casos, enquanto, no mesmo período de 2024, haviam sido 1.720.



Já no Interior Norte, os números saíram de 2.110 CVPs em 2024 para 1.747 registros em 2025 — redução de 17,2%.



Com relação aos furtos, a redução de janeiro a setembro no Estado foi de 10,1%. Enquanto nos nove primeiros meses de 2024, foram computados 46.133 furtos, nesse mesmo período de 2025, registrou-se 41.461 casos.



“Em Fortaleza, a diminuição foi de 7%, com 1.817 ocorrências a menos, sendo 24.236 registros em 2025, frente a 26.053 em 2024”, também divulgou a SSPDS.



