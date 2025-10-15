Governo anuncia 6,7 mil novos cargos para universidades, sendo 286 para o Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Ministro Camilo Santana fez anúncio nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 14

O Governo Federal anunciou ontem, 14, a criação de 6.737 novos cargos para professores e técnicos-administrativos em universidades federais. São 286 cargos para três instituições cearenses: 152 para a Universidade Federal do Ceará (UFC); 57 para a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab); e 77 para Universidade Federal do Cariri (UFCA).

Portaria autorizando a criação dos cargos foi assinada por Camilo Santana, ministro da Educação, e Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. "Em julho, já havíamos criado 4.500 vagas para os nossos institutos federais e seguiremos trabalhando para consolidar e expandir a nossa rede", disse Camilo.

"Desde o início do governo Lula 3, autorizamos 15 mil novas vagas para universidades e Institutos Federais. Esse reforço mostra o compromisso do nosso governo com a educação e a formação dos jovens para empregos qualificados", acrescentou Esther.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a nova portaria (nº 70, de 8 de outubro de 2025) estabelece três eixos principais de expansão.

O primeiro é a formação do Banco de Professor-Equivalente do Magistério Superior, ampliado em 1.206 cargos. São 1.005 cargos efetivos para professor e 201 cargos equivalentes para contratação de professores substitutos e visitantes.

"As vagas se somam aos bancos de docentes já existentes em 69 universidades federais, reforçando áreas estratégicas como engenharia, saúde, tecnologia e formação docente", detalha o MEC.

O segundo eixo, conforme a pasta da educação, é o Banco de Professor-Equivalente da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Os 265 cargos adicionais são distribuídos entre 217 cargos efetivos e 48 cargos equivalentes para substitutos e visitantes.

Esses profissionais atuarão nas unidades de ensino técnico vinculadas às universidades federais, contribuindo para o fortalecimento dos cursos de base tecnológica e para a integração com os novos campi dos institutos federais.

O terceiro eixo trata da atualização dos Cargos Técnico-Administrativos. A portaria revisa o Quadro de Referência desses servidores nas universidades federais, modernizando o perfil funcional dessas instituições.

Foram transformados 7.860 cargos vagos da Classe C em 5.266 novos cargos. Desse total, 2.113 da Classe D (nível intermediário) e 3.153 da Classe E (nível superior). "Com isso, a estrutura administrativa das universidades se torna mais alinhada às demandas atuais de gestão, tecnologia e serviços à comunidade acadêmica", detalha o MEC.

Na UFC, são 40 novos cargos de professores, cinco para professores de ensino básico, técnico e tecnológico e 107 para técnicos (43 classe D e 64 classe E). No caso da Unilab, são 50 cargos de magistério superior e 7 novos cargos técnico-administrativos, sendo três classe D e quatro classe E).

No caso da UFCA, são 15 vagas para docentes e 62 para servidores técnico-administrativos: 25 classe D e 37 classe E.





Meta

