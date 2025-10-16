Fortaleza tem 42 mil pacientes esperando exame de mamografia; Prefeitura prevê zerar fila em 1 ano

Foto: FÁBIO LIMA No Gonzaguinha de Messejana, Carla Veruska, 51, fez a mamografia depois de quatro anos na fila de espera

A fila de espera para exames de mamografia em Fortaleza tem cerca de 42 mil pessoas. A informação foi dada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) na manhã desta quarta-feira, 15. Com a aquisição de seis novos mamógrafos para a rede pública da Capital, a expectativa é de zerar a fila em um ano.

Os novos equipamentos foram instalados em três Hospitais Distritais Gonzaga Mota (Gonzaguinhas), na Barra do Ceará, na Messejana e no José Walter; em duas policlínicas, no Jóquei Clube e no Jangurussu; e no Hospital da Mulher. Com esses, chega a 13 o número de mamógrafos disponíveis.

“Antes da ampliação, nós tínhamos algo em torno de três mil mamografias. Agora nós passaremos para seis mil mamografias a serem realizadas pela nossa rede mensalmente”, disse Evandro. Os mamógrafos são frutos de parcerias com a iniciativa privada, principalmente com faculdades e universidades.

As mamografias estariam represadas desde 2020, no início da pandemia, segundo Evandro. A vendedora Carla Veruska Rocha Mattos, 51, foi chamada para realizar o exame em uma das novas máquinas no Gonzaguinha da Messejana nesta quarta-feira. Ela esperava na fila há quatro anos.

“Eu tinha feito há dez anos, era muito diferente. Hoje está muito bom, computadorizado. O povo diz que dói, mas não dói. Eu estava na fila de espera desde 2021. Fui ontem para a minha consulta no posto de saúde e vi que tinha vaga para hoje”, contou Carla Veruska.

Valdenia Pereira dos Santos, 56, que estava na fila há um ano, também teve o exame marcado para esta quarta na mesma unidade. Ela afirma que a espera é comum e acaba extrapolando a periodicidade na qual deveria realizar o exame de rastreio, recomendado a cada dois anos para mulheres de 50 a 74 anos.

“Acaba atrasando, por não ter vaga ou não ter aparelho”, diz. Apesar de não ter casos de câncer de mama na família - um dos fatores de risco - a costureira tem dois nódulos benignos já detectados que precisam de acompanhamento.

Pacientes receberão mensagem pelo WhatsApp para confirmar exame

Para agilizar o agendamento dos exames, pacientes devem receber a confirmação da mamografia por mensagem no WhatsApp. A secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo, explica que um número oficial da Prefeitura enviará mensagem com o nome da paciente, data, horário e local do exame. É preciso clicar no botão “confirmar” para ter o procedimento agendado.

“Isso faz com que a gente consiga completar os agendamentos e, quando essa pessoa se deslocar, ela já terá a certeza de que o exame dela está marcado”, afirma. O agendamento pelo WhatsApp está em fase inicial na rede de Fortaleza e a expectativa é aumentar esse modo de comunicação com os usuários do SUS para marcação de outros procedimentos.



“Agora, para isso é importante que todo mundo atualize seus dados, coloque o número do telefone correto. Tudo isso você faz com o seu agente de saúde ou indo diretamente no posto para ajustar”, completa a secretária.

Mamografia: quem deve fazer e como acessar exame em Fortaleza

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que mulheres de 40 a 49 anos realizem o exame caso tenham recomendação médica. Dos 50 até os 74 anos, as pacientes devem fazer o rastreamento a cada dois anos. A partir dos 74 anos, a decisão é individualizada, dependendo de comorbidades e expectativa de vida.

“A mamografia oportuniza um diagnóstico precoce. Ela não previne o câncer de mama, mas ela possibilita o diagnóstico quando o nódulo ainda é pequeno”, lembra a médica ginecologista Elaine Saraiva.



Para acessar o exame pelo SUS em Fortaleza, é preciso passar por uma consulta com a equipe de Saúde da Família nas unidades básicas de saúde.

