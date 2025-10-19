Adolescentes do Ceará querem aulas práticas, segurança e protagonismo nas escolas, diz estudo do MEC

Foto: Samuel Setubal ￼ESTUDANTES valorizam conteúdos tradicionais, mas também querem aprender sobre tecnologia e educação financeira

Qual é a escola que os adolescentes desejam? Para entender as demandas dos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, o Ministério da Educação (MEC) aplicou um questionário com diversas categorias para mais de 2 milhões de alunos.

No Ceará, as atividades práticas e o protagonismo nas decisões foram os aspectos mencionados como os mais valorizados pelos estudantes.

O relatório com os resultados, lançado em 15 de outubro, tem como objetivo apoiar redes e escolas na realização de uma escuta qualificada dos estudantes dos anos finais, utilizando instrumentos adequados a cada faixa escolar. Assim, é possível ampliar a compreensão da comunidade escolar sobre os estudantes e fortalecer o planejamento pedagógico.

Os 207 mil alunos cearenses que responderam o questionário durante a Semana da Escuta das Adolescências nas Escolas, realizada em maio de 2024, foram divididos em dois grupos: 6º e 7º ano e 8º e 9º ano. Apesar de terem demandas parecidas, há diferenças sutis nas preferências.

Ambos os grupos acreditam que as atividades práticas são o aspecto mais indispensável na “escola do futuro”. De acordo com a psicóloga e doutora em Educação, Deyseane Lima, a adolescência é um período do desenvolvimento no qual o jovem busca compreender o “para quê” do que aprende.

“Ele precisa ver utilidade e significado no conhecimento. A prática possibilita que ele experimente, questione e construa saberes de modo ativo, fortalecendo o vínculo entre teoria e prática/experiência”, explica.

"Na minha escola, muitos professores só passam cópia e mandam a gente fazer no mínimo 10 a 15 questões e acabou. E eu não aprendo quase nada", reclama Ana Júlia Araújo Mota, 14, aluna da escola municipal Angélica Gurgel, na Messejana. Ela sente falta de um laboratório de ciências para auxiliar o aprendizado.

Interesse em tecnologias

Quando perguntados quais conteúdos fazem os adolescentes melhor se desenvolverem na escola, as disciplinas tradicionais foram as mais citadas no questionário, sendo escolhidas por 49% dos alunos de 6º e 7º ano e 38% dos de 8º e 9º ano.

No entanto, também há grande valorização de conteúdos que abordem habilidades para o futuro, corpo e socioemocional. Entre as habilidades, para o 6º e 7º ano, os conhecimentos ligados à tecnologia e mídias digitais são os mais mencionados (24%). Já para o 8º e 9º, a educação financeira foi a mais citada (28%).

Aliar a aula expositiva tradicional com tecnologias já é prática frequente no planejamento do professor de Inglês da Escola Municipal Marieta Cals, Natã Costa. “Apesar da aula tradicional ainda funcionar bastante, os alunos mostram um interesse muito grande quando tem algo tecnológico no meio”, conta. Ele afirma que passou a usar plataformas que permitem o desenvolvimento de jogos para ensinar conteúdos.

Estudantes pedem atenção ao socioemocional e protagonismo

Na categoria corpo e socioemocional, o esporte e bem-estar foi escolhido pela maioria dos dois grupos. Já a segunda colocação para os estudantes mais novos foi arte e cultura. Para os mais velhos, o segundo conteúdo mais valorizado engloba autoconhecimento, autocuidado e saúde mental.

Os estudantes foram indagados ainda sobre as formas de aprender melhor na escola. Trocas e debates foi a forma mais citada pelos alunos do 6º e 7º ano (25%). A interação além da escola foi o aspecto mencionado por 28% dos estudantes do 8º e 9º ano.

Para ter uma convivência melhor, 32% dos adolescentes afirmaram que a segurança e a melhoria dos espaços são essenciais. Grupos e representações e relações extramuros são valorizados pelos alunos como maneiras de participar mais da escola.



Escuta das adolescências

> O que a escola representa

Aprendizado e autoconhecimento: 72% (6º/7º) | 64% (8º/9º)

> Atividades indispensáveis na escola do futuro

Atividades práticas: 38% (6º/7º) | 34% (8º/9º)

> O que faz os alunos se desenvolverem

Disciplinas tradicionais: 49% (6º/7º) | 38% (8º/9º)

Habilidades e futuro: 20% (6º/7º) | 24% (8º/9º)

Corpo e socioemocional: 33% (6º/7º) | 31% (8º/9º)

> Como aprendem melhor

Trocas e debates: 25% (6º/7º) | 24% (8º/9º)

Interação além da escola: 24% (6º/7º) | 28% (8º/9º)

Pesquisa

Pesquisa foi feita em 7 dimensões: significado da escola; conteúdos; a escola do futuro; melhores formas de aprendizagem; convivência escolar; participação dos estudantes; e o papel da escola