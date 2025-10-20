A cidade que cresce sobre trilhos

A história dos trilhos é também a história de Fortaleza, uma cidade que nasce dos contrastes entre o sertão e o mar, entre o trabalho e o sonho. Representando o encontro entre o tempo do campo, regido pelas colheitas e pelas chuvas; e o tempo da cidade, marcado pelo ritmo dos relógios e do capitalismo nascente.

Mais do que uma aula de história, a visita mediada à Estação João Felipe foi uma experiência sensorial, unindo memória e pertencimento. Ao transformar antigos armazéns e plataformas em espaços de arte, o Ceará preserva não apenas um patrimônio físico, mas também as histórias de quem ajudou a construir o caminho sobre trilhos que marcou o nascimento da Fortaleza moderna.