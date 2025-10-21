Canteiros da Beira Mar sofrem com falta de irrigação e jardinagem

Foto: FERNANDA BARROS ￼ÁRVORES castigadas e gramas secas compõem o cenário na orla da Capital

Quem caminha ou pratica atividades físicas pela extensão da avenida Beira Mar, em Fortaleza, já deve ter notado a ausência de manutenção do canteiro central que separa o calçadão da ciclofaixa. Frequentadores apontam que o espaço, antes marcado pelo verde e pela manutenção constante, tem sofrido com a falta de jardinagem, mesmo com intervenções de limpeza da Prefeitura.

Com diversas espécies de plantas nativas e exóticas — como carnaúbas, amendoeiras-da-praia e coqueiros —, o paisagismo da orla é parte fundamental da identidade visual da cidade, cartão-postal e ponto de lazer para moradores e turistas.

No trecho que vai da av. Rui Barbosa até o Jardim Japonês é possível observar gramas secas e canteiros tomados pela areia. Em alguns pontos próximos ao Mercado dos Peixes, na Praia do Mucuripe, o cenário se repete.

Em agosto, levantamento feito pelo O POVO identificou mais de 50 carnaúbas mortas

Em agosto, levantamento feito pelo O POVO identificou mais de 50 carnaúbas (Copernicia prunifera) mortas, além de coqueiros secos — cenário que ainda pode ser percebido em alguns pontos do local. Mesmo com esse problema identificado, no mesmo período, a área apresentava o canteiro com aspecto mais verde. Confira imagens:

O POVO esteve no local em agosto, quando o canteiro apresentava aparência mais verde e preservada

Frequentadores relatam falta de cuidado e sujeira no local

Emanoel Silva, 34, pratica corrida na orla há quase três anos e lembra de quando o espaço era mais bem cuidado.

“Lembro de ver um trabalho constante de aguar as plantas e processo de jardinagem, mas aquele verde e cuidado de antes não tem mais. Acho a orla belíssima, mas cabe melhorias”, comenta.

A comerciante Sandra Maria, que trabalha há 43 anos na Beira Mar, relata que além da falta de jardinagem, a sujeira também é um problema recorrente. Para ela, o descuido vem tanto da ausência de manutenção quanto da falta de educação de parte dos frequentadores.

“Eu junto tudo, boto os cocos num saco grande e deixo amarrado. Os rapazes da limpeza chegam por volta das 11 horas e recolhem. Durante o dia, ninguém limpa. Só à noite passam varrendo, mas ainda assim é muita sujeira”, relata.

Urbfor promete reforço nos serviços de paisagismo na Beira Mar

Em nota enviada ao O POVO, a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) informou que irá realizar, nos próximos dias, um reforço nos serviços de paisagismo ao longo da avenida Beira Mar.

“Uma equipe será direcionada para atuar nos canteiros do trecho entre a av. Rui Barbosa e a Praia do Mucuripe, com ações de paisagismo e remoção de resíduos presos à vegetação existente”, informou a pasta.

Além disso, será feita uma vistoria técnica para identificar outras necessidades de manutenção e planejar as intervenções necessárias.

A Urbfor também reforçou que, para registrar solicitações de serviços públicos, os fortalezenses podem ligar para o número 156 ou comparecer às Centrais de Acolhimento das Secretarias Regionais.