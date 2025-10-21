Operação mira suspeitos de expulsar moradores de residencial em Fortaleza

Foto: Divulgação/SSPDS ￼OPERAÇÃO contou com o emprego de 27 viaturas do CPChoque

Uma operação policial mirou em identificar suspeitos de expulsar moradores de conjuntos habitacionais no bairro José Walter, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 20. Na terça-feira, 14, moradores do Cidade Jardim I foram retirados das suas casas após ameaças de facções criminosas.

As ações policiais tiveram início por volta das 9 horas, inicialmente, no residencial Cidade Jardim II. O POVO mostrou que, na região da Cidade Jardim I, há a presença da facção Terceiro Comando Puro (TCP), enquanto no Cidade Jardim II, atua o Comando Vermelho (CV).

De acordo com Harley Filho, titular da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a operação busca realizar saturações preventivas, fiscalização e abordagem de pessoas suspeitas.

“As ações serão perenes, tanto no combate aos crimes, bem como realizaremos ações de reordenamento urbano, remoção de pichações, fiscalizações, checagem de denúncias e identificação de suspeitos de crimes na região”, disse o titular da Copol.

Um dia após moradores serem retirados das suas casas diante das ameaças dos grupos criminosos, a Polícia Militar informou, em nota, ao O POVO, que equipes do CPChoque deflagrou a operação Alta Tensão em territórios como o Cidade Jardim.

As ações policiais também foram registradas nos municípios de Pindoretama, Cascavel, Pacajus, Horizonte e Itaitinga, localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

“A operação contou com o emprego de 27 viaturas do CPChoque e teve início na Praça Central do município de Pindoretama, ponto de concentração do efetivo”, informou a corporação.

Intitulada de “Opus”, a operação realizada nesta segunda contou com a participação de agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE) e demais oficiais das forças de Segurança do Estado.

A operação também contou com apoio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A expulsão reflete o aumento da tensão entre as facções criminosas que agem na região.

O POVO procurou a SSPDS para saber os resultados, principalmente, o número de prisões da operação deflagrada nesta segunda-feira. A pasta informou que a operação segue em andamento e, caso ocorram prisões o resultado será divulgado posteriormente.