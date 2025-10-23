Chaval: cerca de 30 profissionais da educação ficaram feridos no desabamento

Foto: Chaval 24 horas/ divulgação ￼TETO desabou enquanto profissionais estavam no auditório do prédio

Aproximadamente 30 profissionais da educação ficaram feridos no desabamento do teto da Secretaria da Educação de Chaval, no Ceará. O acidente aconteceu ontem, 22, e não há registro de mortos. Pelo menos 50 profissionais, entre professores, coordenadores e diretores, estavam reunidos no auditório no momento que o teto cedeu.

A informação é do secretário da Saúde de Chaval, Antônio Edson Melo da Rocha. "Quando soube do acidente, me direcionei até o local e acionei as equipes para dar suporte no hospital. Entrei em contato com cidades vizinhas para dar suporte e enviar ambulâncias de Camocim, Barroquinha, Parnaíba e Martinópole", afirma.

Ao todo, 13 vítimas foram transferidas para hospitais de Parnaíba, Sobral, Camocim e Barroquinha. As duas primeiras pessoas transferidas estavam em estado grave, com traumatismo craniano. Outras estavam com suspeita de fratura de fêmur. A maioria sofreu pancadas na cabeça devido à queda da estrutura e das telhas.

Outra parte, com escoriações de menor gravidade, permanece no hospital de Chaval.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Romeu Aldigueri, afirmou que entrou em contato com o prefeito de Chaval, Carlinhos Gomes, e com o prefeito de Granja, que colocou o hospital à disposição das vítimas. As ambulâncias também foram deslocadas.

A Prefeitura de Chaval, por meio de nota, informou que o desabamento aconteceu durante uma capacitação dos professores da rede municipal. "Desde os primeiros momentos do ocorrido, o município de Chaval mobilizou toda a sua estrutura de emergência, tendo convocado todos os servidores da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e socorristas para o atendimento imediato às vítimas", informou.

O município ainda divulgou que será realizada uma apuração para identificar as causas do acidente com os órgãos competentes.

Chaval: testemunha faz relata sobre o desabamento

Rodrigo Silva, responsável pelo portal Chaval 24 horas, estava nas proximidades da secretaria momentos antes do acidente. "Ouvi um forte estalo, aquele barulho de madeira quebrando, e segundos depois tudo desabou", relembra.



Em seu relato, Rodrigo afirma que passava em frente ao prédio quando a estrutura cedeu. "Eu tenho duas irmãs que são professoras e fiquei nervoso pela situação. As duas estão bem, elas sofreram apenas arranhões e estão em casa".

Os moradores também auxiliaram nos primeiros socorros, e algumas vítimas foram encaminhadas às unidades de saúde por meios próprios.

"O acontecido foi por volta das 17 horas e havia uma formação de professores. Até o momento não há relato de mortes, mas muitas pessoas feridas estão sendo encaminhadas para o hospital daqui e gestantes também", disse Rodrigo.



O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), utilizou as redes sociais para comentar que recebeu com tristeza e preocupação a notícia do acidente e que o Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) atuaram no socorro das vítimas.



A Coordenadoria de Desenvolvimento de Educação (Crede 4) divulgou uma nota manifestando solidariedade à Secretaria Municipal de Educação de Chaval, aos servidores e outras pessoas atingidas pelo desabamento.



"Nos colocamos à disposição para oferecer o apoio necessário neste momento reafirmando nosso compromisso de cooperação e parceria com os municípios que integram nossa regional. Desejamos pronta recuperação aos feridos e força à todos nesse momento difícil", informa.



