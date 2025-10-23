Chaval: cerca de 30 profissionais da educação ficaram feridos no desabamento

Aproximadamente 30 profissionais da educação ficaram feridos no desabamento do teto da Secretaria da Educação de Chaval, no Ceará. O acidente aconteceu ontem, 22, e não há registro de mortos. Pelo menos 50 profissionais, entre professores, coordenadores e diretores, estavam reunidos no auditório no momento que o teto cedeu.
A informação é do secretário da Saúde de Chaval, Antônio Edson Melo da Rocha. "Quando soube do acidente, me direcionei até o local e acionei as equipes para dar suporte no hospital. Entrei em contato com cidades vizinhas para dar suporte e enviar ambulâncias de Camocim, Barroquinha, Parnaíba e Martinópole", afirma.
Ao todo, 13 vítimas foram transferidas para hospitais de Parnaíba, Sobral, Camocim e Barroquinha. As duas primeiras pessoas transferidas estavam em estado grave, com traumatismo craniano. Outras estavam com suspeita de fratura de fêmur. A maioria sofreu pancadas na cabeça devido à queda da estrutura e das telhas.
Outra parte, com escoriações de menor gravidade, permanece no hospital de Chaval.
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Romeu Aldigueri, afirmou que entrou em contato com o prefeito de Chaval, Carlinhos Gomes, e com o prefeito de Granja, que colocou o hospital à disposição das vítimas. As ambulâncias também foram deslocadas.
A Prefeitura de Chaval, por meio de nota, informou que o desabamento aconteceu durante uma capacitação dos professores da rede municipal. "Desde os primeiros momentos do ocorrido, o município de Chaval mobilizou toda a sua estrutura de emergência, tendo convocado todos os servidores da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e socorristas para o atendimento imediato às vítimas", informou.
O município ainda divulgou que será realizada uma apuração para identificar as causas do acidente com os órgãos competentes.
Rodrigo Silva, responsável pelo portal Chaval 24 horas, estava nas proximidades da secretaria momentos antes do acidente. "Ouvi um forte estalo, aquele barulho de madeira quebrando, e segundos depois tudo desabou", relembra.
Em seu relato, Rodrigo afirma que passava em frente ao prédio quando a estrutura cedeu. "Eu tenho duas irmãs que são professoras e fiquei nervoso pela situação. As duas estão bem, elas sofreram apenas arranhões e estão em casa".
Os moradores também auxiliaram nos primeiros socorros, e algumas vítimas foram encaminhadas às unidades de saúde por meios próprios.
"O acontecido foi por volta das 17 horas e havia uma formação de professores. Até o momento não há relato de mortes, mas muitas pessoas feridas estão sendo encaminhadas para o hospital daqui e gestantes também", disse Rodrigo.
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), utilizou as redes sociais para comentar que recebeu com tristeza e preocupação a notícia do acidente e que o Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) atuaram no socorro das vítimas.
A Coordenadoria de Desenvolvimento de Educação (Crede 4) divulgou uma nota manifestando solidariedade à Secretaria Municipal de Educação de Chaval, aos servidores e outras pessoas atingidas pelo desabamento.
"Nos colocamos à disposição para oferecer o apoio necessário neste momento reafirmando nosso compromisso de cooperação e parceria com os municípios que integram nossa regional. Desejamos pronta recuperação aos feridos e força à todos nesse momento difícil", informa.