Famílias que vieram de área do CV teriam sido expulsas de residencial pelo TCP

Foto: Divulgação/PC-CE Criminosos são suspeitos de expulsar moradores de residências no Jangurussu, em Fortaleza

Pelo menos duas famílias foram expulsas de suas residências no bairro Jangurussu, em Fortaleza, por integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), em agosto passado.

A medida foi motivada pela suspeita de que essas famílias mantinham vínculos com a facção Comando Vermelho (CV), rival do TCP, em razão de terem residido anteriormente em um bairro sob domínio da facção carioca.

Leia Mais | Operação cumpre dez mandados de prisão contra membros de facções no Ceará

A investigação conduzida pelo 20º Distrito Policial da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) revela que suspeitos teriam afirmado que, por as famílias serem provenientes de uma região dominada pelo CV, no bairro Planalto Pici, elas possuíam suposta ligação com membros da facção carioca, apesar de já residirem no Jangurussu há dois anos.

De acordo com o delegado Huggo Leonardo de Lima, titular da 20º DP, a suspeita seria apenas por elas terem vindo de outra região e que não ficou confirmado nas investigações nenhuma ligação das vítimas com outro grupo criminoso. Após as expulsões, dois representantes das famílias foram à delegacia denunciar o caso.

A investigação identificou três suspeitos envolvidos nas expulsões, que foram presos nesta terça-feira, 21, no bairro Jangurussu. Segundo o delegado, durante as ações, os suspeitos teriam dado apenas cinco minutos para que as famílias desocupassem suas residências e ainda teriam roubado pertences de uma das vítimas.

Leia Mais | Suspeito de ser mandante de triplo homicídio no Bom Jardim é preso

Entre os materiais, uma geladeira duplex inox. “Quando nós abordamos os indivíduos dentro de casa, uma das primeiras coisas que a gente viu foi a geladeira. A gente percebeu que era a geladeira por conta da descrição da geladeira feita pela vítima”, disse o delegado.

A outra família teria sido expulsa no dia seguinte do registro da primeira expulsão no local. Nesse caso, os suspeitos teriam dado tempo para os moradores recolherem os pertences, conseguindo ainda uma caminhão de frete para o deslocamento dos seus materiais.

Durante as ofensivas que prenderam os três criminosos, os policiais apreenderam dentro do apartamento em que eles estavam no residencial, cocaína já embalada para venda, dinheiro em espécie, celulares, caderno com anotações, além de vários apetrechos para a venda de drogas.

No local, também foi apreendido a geladeira, que foi restituída à vítima. Foram presos um homem, de 22 anos, que já responde por homicídio, outro de 23 anos, que possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e um terceiro homem, de 18 anos.

Leia Mais | Fim de semana termina com 23 homicídios em todo o Ceará

O delegado Huggo Leonardo também informou que a ordem para as expulsões partiu de uma liderança maior do TCP, além de outros casos recentes de expulsões de moradores na região. “A liderança ela já tá identificada e a gente já está tentando localizar”, afirma.

Diante do flagrante feito por agentes da 20º Delegacia de Polícia Civil, os três alvos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia. Na unidade, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e por integrar uma organização criminosa.