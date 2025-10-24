Mais de 160 km de cabos elétricos foram furtados no Ceará em 2025

Foto: FCO FONTENELE ￼HÁ uma redução de 38% dos casos em relação a 2024

Até setembro de 2025, o Ceará registrou o furto de mais de 161 quilômetros de cabos de energia, afetando mais de 390 mil imóveis em todo o Estado. As ações criminosas resultaram em cerca de 430 ocorrências, embora a projeção para o ano aponte uma redução de 38% nos casos em relação a 2024.

Fortaleza tem três casos de roubo de fiação em menos de uma semana; VEJA



Dados foram apresentados pela Enel Ceará em parceria com a Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) durante lançamento de projeto com nanotecnologia para coibir essas práticas nesta quinta-feira, 23, em Fortaleza.

A Capital lidera o ranking dos municípios com mais incidências, com 27 quilômetros de cabos subtraídos, seguida por Beberibe (22,7 km), Caucaia (12,3 km), Camocim (11 km), Aquiraz (7,5 km), Amontada (7,5 km), Jaguaribe (7 km), Cascavel (6,9 km), Acaraú (5,3 km) e Itapipoca (4,9 km).



O total de casos de furto de cabos está entre os mais de 900 registros de ações criminosas por furtos de equipamentos da rede elétrica, como condutores e outros equipamentos, identificados pela Enel no mesmo período.

Em ordem, ocorrências foram catalogadas da seguinte forma: Fortaleza (367), Aquiraz (50), Beberibe (44), Acaraú (32) e Caucaia (32).

Nanotecnologia pode ser usada para coibir crime de furto de fios elétricos

Uso de nanotecnologia pode contribuir para identificar, de forma exclusiva, cabos da companhia. A estratégia é utilizar uma tinta especial com “DNA” de identificação, aplicada diretamente nos equipamentos, gerando um código único vinculado à distribuidora.

Dessa forma, furto ou comércio irregular será passível de comprovação mediante essa análise de propriedade.

Material é transparente, resistente às condições climáticas e não interfere na operação elétrica, segundo a Enel. Ao integrar com o cobre, o objeto permanece marcado quimicamente de forma vitalícia, mesmo que seja triturado ou derretido.

Crime de furto de cabos elétricos

Furto de cabos elétricos e receptação de materiais furtados são crimes e representam riscos à população, além de prejudicarem o fornecimento de energia.

Pena prevista é de 1 a 8 anos de reclusão. Delito pode causar curto-circuito e deixar cabos energizados ao solo. Além disso, o furto de cabos afeta diretamente a qualidade do fornecimento de energia, interrompendo o serviço para os clientes.

Enel, com apoio dos órgãos de segurança do Ceará, tem intensificado trabalhos de investigação e de inspeção em campo, realizando visitas a sucatas e ferros-velhos pelo território.

Força-tarefa, iniciada em maio, consiste na busca por possíveis receptadores e de materiais furtados.

Além disso, também passaram a vigorar novas leis em âmbito federal (15.181/2025) e estadual (19.268/2025), que estabelecem o endurecimento de penas relativas a esse tipo de crime, com o objetivo de regular as ações de fiscalização, controle e penalização de empresas envolvidas.

De acordo com a Enel, há esforço para a substituição de cabos de cobre pela versão em alumínio ou aço cobreado em áreas com muitos episódios.

Denúncias

Enel criou uma central de segurança para denúncias 24 horas por dia, por meio do telefone 3453-4060 ou também pelo WhatsApp 85 99993-9526.

A orientação da companhia é que, caso população observe pessoas ou veículos que não estejam com o fardamento completo da distribuidora intervindo na rede, seja feita denúncia.

Denúncias

A Enel criou uma central de segurança para denúncias 24 horas por dia, por meio do telefone 3453 4060 ou pelo WhatsApp 85 99993 9526

Enel lança projeto com nanotecnologia para combater furto de fios elétricos

Um projeto com nanotecnologia para combater o furto de fios no Estado foi lançado na manhã desta quinta-feira, 23, pela Enel Ceará em parceria com a Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE). Em 2024, mais de 138 quilômetros de fiação foi furtada no primeiro semestre do ano.

LEIA | Fortaleza tem três casos de roubo de fiação em menos de uma semana

Tinta com nanotecnologia passa a ser aplicada em fios de energia

A medida utiliza uma tinta com nanotecnologia que cria um DNA exclusivo nos cabos de energia, o que permite a identificação do material em casos de furto ou comercialização irregular. A ação já começou a ser implantada na Capital e regiões do Interior, e é exclusiva do Ceará, tendo sido registrada em cartório.

Projeto integra as ações da companhia voltadas à segurança da rede elétrica e à continuidade do fornecimento de energia para à população cearense.

A tinta é composta por micropartículas com nanotecnologia, que se integram ao cobre e deixam o material marcado quimicamente — com uma validade indeterminada, mesmo que seja triturado ou derretido.

Enel lança de uma tecnologia inédita no Estado, voltada ao combate ao furto de cabos da rede elétrica Crédito: FÁBIO LIMA Demonstração de como os fios com a tinta podem ser identificados Crédito: FÁBIO LIMA

Tanto o furto como a receptação de materiais furtados são crimes, com pena prevista de um a oito anos de reclusão.

"São três segmentos: a gente trabalha para que o cabo seja construído com o DNA, já saí de fábrica. Aplicamos jatos com o líquido em cabos que não foram construídos com a tecnologia, e por fim, fazemos a aplicação com a rede já em produção", é o que explicou o gerente de operações da Enel, Marcelo Gomes.

Mesmo a tinta sendo aplicada com a rede em funcionamento, isso não afeta na distribuição de energia, ou seja, os consumidores não ficaram sem luz para tarefas do dia a dia.

Marcelo conta que trazer a tecnologia inovadora à Capital lhe dá sentimento de orgulho: "Nós vimos isso em um case que não era na distribuição de energia elétrica. Identificamos quem era o fornecedor e trouxemos para uma distribuição piloto no Ceará", declarou.

Mais de 161 km de cabos foram furtados no Ceará; Fortaleza lidera ranking

No painel, foi apresentado o balanço de furtos de fios elétricos. Em 2024, um material publicado pelo O POVO divulgou que as prisões por furto de fios na Capital cresceu em 24,8%.

Em comparação ao ano anterior, até setembro deste ano já foram furtados mais 161 km de cabos de energia, em um total de 429 ocorrências. Ações criminosas por furtos de equipamentos da rede elétrica afetaram o fornecimento de energia em mais de 390 mil imóveis no Estado. Dados foram apresentados pela Enel nesta quinta.



Fortaleza está em primeiro lugar no ranking das cidades com maior volume de furtos, com 27 quilômetros de cabos subtraídos. Em seguida vem os municípios de Beberibe (22,7 km), Caucaia (12,3 km), Camocim (11 km), Aquiraz (7,5 km), Amontada (7,5 km), Jaguaribe (7 km), Cascavel (6,9 km), Acaraú (5,3 km) e Itapipoca (4,9 km).



População pode realizar denúncias

Além da medida, que combate o crime de furto aos fios elétricos, a população também pode fazer denúncias.

Os canais disponibilizados são através dos números 3453-4060 ou 85 99993 9526 (WhatsApp). A orientação da companhia é de que, caso os moradores observem pessoas ou veículos que não estejam com o fardamento completo da distribuidora intervindo na rede, realizem uma denúncia.