Ceará tem indígenas de 140 etnias, diz Censo 2022; número quase dobrou

Os indígenas do Ceará declararam fazer parte de 140 etnias, povos ou grupos indígenas no Censo Demográfico de 2022, conforme divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desta sexta-feira, 24. O número de etnias registradas no Estado quase dobrou em relação às 90 apontadas pelo Censo 2010.

Os 56 mil indígenas moradores do Ceará tiveram a possibilidade de declarar até duas etnias nos questionários de recenseamento.

A etnia mais populosa do Ceará é a dos Tapebas, declarada por 11.189 pessoas. Ela é a 26ª com maior quantitativo de integrantes do Brasil, presente em 126 municípios e 22 unidades da federação.

Tapebas são a etnia mais populosa do Ceará, segundo o Censo do IBGE, com dados de 2022. Brasil tem 391 etnias indígenas, segundo IBGE. Povos indígenas do Ceará falam pelo menos 51 línguas nativas. Pitaguarys aparecem como terceira etnia indígena mais populosa do Ceará, conforme IBGE. Era a mais populosa no Censo de 2010.

A segunda maior é formada pelos Tremembés, com 6.350 pessoas. Em 2010, Pitaguary foi a etnia mais declarada pelos moradores indígenas. Nesta edição do Censo, ela é a terceira mais populosa, com 6.247 declarantes.

Potiguara é a quarta maior, com 5.493 representantes. No Brasil, a etnia é a 9ª com maior número de indígenas, sendo mais popular na Paraíba (24.598 pessoas) e no Rio Grande do Norte (5.695).

Também há aqueles que não sabem (4.967), não declararam (4.572) ou têm etnia mal definida (941).

10 etnias indígenas mais populosas do Ceará

Para o secretário executivo dos Povos Indígenas do Ceará, Jorge Tabajara, o aumento das etnias existentes no Estado pode estar relacionado à migração de povos originários de outras unidades da federação e até mesmo de outros países.

"Muitos povos vêm de outros estados inclusive à procura de emprego. Conseguem trabalhar na capital cearense ou algumas outras cidades do Estado e quando tiveram a oportunidade de responder ao Censo, reafirmaram a sua identidade étnica", diz.

Além disso, mudanças metodológicas do recenseamento, com maior envolvimento de lideranças indígenas, e o trabalho de conscientização sobre as identidades dos povos nativos influenciaram no resultado.

"Os dados atuais contribuem também para que possamos continuar reescrevendo essa história do nosso Estado. Reafirmando que existe sim povos indígenas e que estamos, assim como os demais povos indígenas do País, fazendo a luta para materialização de direitos importantes", afirma.

Os dados do Censo, para ele, podem auxiliar a busca pela demarcação de terras indígenas, saúde e educação diferenciada, entre outras políticas. "Para manter viva e presente a nossa cultura, nossos costumes, nossas tradições em nossos territórios", diz.

Ceará abriga 143 indígenas de outras etnias das américas

Pelo menos cinco etnias registradas pelos indígenas moradores do Ceará são provenientes de outros países do continente americano. Os Waraos, povo indígena venezuelano, têm o maior número de residentes, com 121 pessoas.

Foram registrados ainda moradores das etnias Quíchua (3), Quechua (3), Mapuche (2) e Aimara (1). Treze pessoas foram contabilizadas na categoria “outra etnia das Américas”.

51 línguas indígenas são faladas no Ceará

O Ceará registrou 873 pessoas indígenas com 2 anos ou mais que falavam ou utilizavam línguas indígenas nos domicílios, o que representa apenas 1,6% dos indígenas residentes no Estado.

O Censo aponta para 51 línguas indígenas faladas por pessoas indígenas. Com isso, o Ceará figura na 15ª posição entre as unidades da federação em relação ao número de línguas indígenas faladas. Em 2010, esse quantitativo era de 20 línguas indígenas.

As línguas indígenas com maior número de falantes no Ceará são as do tronco Tupi, que totalizam 437 falantes ou 50,1% do total. Dentro desse tronco, as que possuem mais falantes são as línguas Nheengatu (200 pessoas ou 22,9% do total de falantes) e Tupi-Potiguara (98 pessoas ou 11,2%).

Em seguida, aparecem as línguas indígenas sem classificação atual determinada, entre as quais as mais numerosas são Tapeba (95 falantes ou 10,9% do total) e Pitaguari (53 falantes ou 6,1%).

Brasil tem 391 etnias indígenas

Ao todo, os indígenas do Brasil declararam fazer parte de 391 etnias, povos ou grupos indígenas. Isso mostra uma ampliação em relação a 2010 quando foram divulgadas 305 etnias ou povos indígenas residentes no Brasil.

Dentro de Terras Indígenas delimitadas foram registradas 335 etnias em 2022, número acima daquele de 2010, que foi 250. Por outro lado, fora de Terras Indígenas foram contabilizadas 373 etnias, povos ou grupos indígenas em 2022 e 300 em 2010.

