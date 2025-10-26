Cinco bairros registram expulsões de moradores

Foto: Leitor via WhatsApp Morador teve a residência pichada com ordem para que saísse da casa

Em um período de uma semana, casos de expulsões de moradores e de prisões de integrantes de facções criminosas envolvidos com a prática foram registradas em, pelo menos, cinco bairros de Fortaleza, conforme levantamento do O POVO. Os crimes ocorreram nos bairros Antônio Bezerra, Boa Vista, Jangurussu, José Walter e Siqueira.

Foi no Siqueira o mais recente caso registrado. Uma família foi expulsa de um conjunto do bairro a mando de criminosos na quinta-feira, 23.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que "o caso está a cargo da delegacia do 22º Distrito Policial", diz a nota.

Também na quinta-feira, PMs do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados para uma ocorrência de expulsão de moradores de um duplex localizado na rua 31 de Abril, localizada no bairro Boa Vista.

Conforme a PM-CE, ao chegarem ao imóvel indicado, os agentes de segurança foram recebidos a tiros por homens que seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Houve reação e dois suspeitos morreram em intervenção policial. Além disso, outros dois suspeitos foram presos e três armas de fogo foram apreendidas.