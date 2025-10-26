Fiéis lotam Praia de Iracema na 18° edição do Evangelizar é Preciso

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Fiéis lotam Praia de Iracema para 18° edição do Evangelizar é Preciso, em Fortaleza

Uma multidão católica lotou o aterro da Praia de Iracema, ontem, para a 18° edição do festival Evangelizar é Preciso, em Fortaleza. O evento tomou os turnos da tarde e noite na avenida Beira Mar, com atrações musicais, reza de terço, santa missa e outras celebrações.

￼Entre as muitas caravanas e religiosos que se espremiam para chegar próximo ao palco, não era difícil encontrar quem estava ali na Praia para agradecer. Audilene Freitas, 55, por exemplo, celebrou ao lado da irmã, Adenilda, a cura de um câncer no reto, descoberto em 2016.

Durante os últimos 8 anos, as duas estiveram em todas as edições do festival pedindo pela cura de Audilene, que foi confirmada neste ano de 2025.

"Só estou aqui hoje por causa das santas chagas. É uma graça muito grande estar aqui hoje agradecendo a Jesus das santas chagas", conta a dona de casa.

Iniciado em 2005, mas paralisado por dois anos devido à pandemia de covid-19, o Evangelizar se firmou no calendário festivo de Fortaleza. Dalva Gomes, 56, é uma das que participaram de todas as 18 edições e celebra o crescimento de uma das maiores festas católicas da Terra do Sol.

"O evento a cada ano está maravilhoso. As músicas, a missa, tudo é engrandecido, tudo é feito com muita excelência porque é para o senhor Jesus. A gente só se emociona quando chega aqui. Ver esses testemunhos de fé é muito emocionante", conta a dona de casa.

Além do público geral, o evento também contou com a presença de autoridades da política local, como a primeira dama do Estado, Lia Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Romeu Aldigueri (PT) e o prefeito da Capital Evandro Leitão (PT). Eles assistiram à missa em um espaço reservado ao lado do palco.

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), fez questão de estar presente ao lado da esposa, Onélia Leite, e ressaltou a importância do Evangelizar para os cristãos de Fortaleza.

"Tenho procurado todos os anos participar do Evangelizar. É um momento de muita espiritualidade para nossas famílias cearenses. Reúne famílias de todo o interior do Ceará, já está no calendário oficial, e é o momento de a gente fazer uma reflexão. Em um mundo de tanta guerra, precisamos de paz, de tanto ódio, precisamos de amor e de perdão", disse.

O Evangelizar é Preciso 2025 nem havia terminado quando a edição do ano que vem já foi confirmada aos fiéis. Em pronunciamento ao final da missa, padre Reginaldo Manzotti anunciou o acordo já firmado com a Arquidiocese de Fortaleza para o retorno do evento em 2026, no dia 24 de outubro.

Para este ano, a mensagem que fica é de humildade, tema central da homilia conduzida pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, e apego ao evangelho, através do tema do festival em 2025 "Fortalecei-vos na fé".

Para o sacerdote, as duas lições devem ser seguidas em complemento uma à outra, com o fortalecimento sendo um caminho para se congregar melhor com os irmãos na fé.

"Estamos vivendo um momento de muita arrogância, de muito enfrentamento. 'Eu sei muito mais do que o outro e quando o outro pensa diferente eu o humilho'. Acho que quando a gente é humilde, a gente entende o outro, é capaz de perdoar o outro. Quando a gente fortalece a fé e tem um pouco de humildade, fica muito mais fácil ver o outro como irmão e não como adversário", pontua o arcebispo.