Homem assassina mulher e tenta suicídio depois do feminicídio em Crato

Uma mulher, sem identificação revelada pela Polícia do Ceará, foi atacada e morta a facadas pelo companheiro dentro da casa do casal. O crime aconteceu na madrugada de ontem, no bairro Vila São Bento, no município de Crato, no Cariri cearense.

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 3ª Companhia do 2º Batalhão (3ª Cia/ 2º BPM), foi acionada para o caso e, ao chegar no local do crime, encontrou a a mulher morta no chão. A idade da vítima e os dados do assassino não foram informados.

De acordo com informação policiais, o assassino estava gravemente ferido dentro da residência. O que indicaria, segundo dados da PM, uma tentativa de suicídio após o feminicídio. A PM comunicou que informações iniciais apontam que o crime teria acontecido depois de uma discussão do casal, supostamente motivada por questões pessoais ainda sob investigação.

O criminoso, preso em flagrante, foi socorrido para unidade hospitalar e o corpo da vítima foi recolhido pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Os agentes apreenderam duas facas usadas no crime.

O material passará por perícia para auxiliar na investigação da ação criminosa. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Crato.

