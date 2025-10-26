Líder comunitária é assassinada a tiros no bairro Jacarecanga

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO ￼NAJA Catarina, 65, foi emboscada depois de denunciar ameaças

A líder comunitária Naja Catarina Oliveira da Silva, de 65 anos, foi assassinada a tiros na tarde da última sexta-feira, 24, em uma via pública no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Naja Catarina morreu no local após ser surpreendida pelos assassinos em um bairro territorializado por facções criminosas.

Naja Catarina atuava como liderança comunitária na região de Vila do Mar no Grande Pirambu. A ativista política de bairro integrou várias entidades populares, entre elas a Associação dos Moradores da comunidade da Cacimba dos Pombos, localizada no bairro da zona oeste de Fortaleza.

A Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza (FBFF) emitiu uma nota de solidariedade, ontem. "Nossa solidariedade à família. Que Deus a receba em sua casa celestial e conforte a família e que sua história de luta seja fonte de inspiração para todos", diz o comunicado da FBFF.

￼O POVO apurou que, dias antes, no dia 4 de outubro, Naja Catarina teria registrado um Boletim de Ocorrência dando contas de ameaças. O BO foi registrado na Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (DPIPD), em Fortaleza.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência, colheram os primeiros indícios na cena do crime. Até o fechamento desta matéria ainda não havia detalhes sobre a motivação do crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria. (Colaborou Lucas Barbosa)

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br