Ceará tem o 2º dia mais violento do ano com 18 homicídios registrados no domingo, 26

O Ceará registrou o 2º dia mais violento deste ano, com 18 homicídios registrados nesse domingo, 26. Os crimes ocorreram em Fortaleza, na Região Metropolitana (RMF) e no Interior do Estado. O período fica atrás apenas do dia 1º de maio, que teve 19 assassinatos, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As informações são de um levantamento do O POVO, consolidado nesta segunda-feira, 27, com alguns casos confirmados oficialmente pela SSPDS e demais sob apuração. A maioria das vítimas foram homens assassinados após disparos de arma de fogo. Uma mulher foi morta vítima de arma branca.

Em Fortaleza, dois homicídios foram registrados, sendo um no bairro Conjunto Palmeiras que vitimou um idoso de 71 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo em via pública, chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas morreu no local. O outro caso aconteceu no bairro Mondubim. Um homem foi morto a tiros na região.

Pelo menos nove mortes foram registradas na Região Metropolitana (RMF). Três aconteceram no município de Caucaia, uma mulher de 48 anos foi assassinada a tiros em via pública. Outros dois homens foram mortos na região, sendo um adolescente, de 17 anos, morto a tiros e outro homem, não identificado, lesionado a facadas.

Outros casos aconteceram nos municípios de Maracanaú (2), Cascavel (1), Paraipaba (1), Paracuru (1) e São Gonçalo do Amarante (1). Entre os crimes, uma mulher, de 30 anos, foi morta em uma localidade em Maracanaú. Ela foi assassinada após ser golpeada por um machado na região da cabeça. O crime foi filmado pelos criminosos e compartilhado nas redes sociais.

No interior do Estado, os assassinatos aconteceram em Sobral (1), Itarema (1), Itatira (1), Quixadá (1), Russas (1), Parambu (1) e Brejo Santo (1). Esse último vitimou um influenciador que publicava fofocas nas redes sociais. Identificado como Gefferson Willian dos Santos, 33, conhecido como “Rei do Fuá”, e tinha mais de 16 mil seguidores.

O POVO apurou que a vítima foi atingida por tiros no momento em que chegava à sua residência, no bairro Sol Nascente. Os disparos acertaram o veículo que ele conduzia. O influenciador tentou fugir, mas foi morto ao lado do carro. Ainda não informações da motivação do crime.

Há 16 dias, o Estado já havia registrado o segundo dia mais violento do ano. Ao todo, 17 homicídios foram registrados no sábado, 11 de outubro. Na época, Fortaleza registrou quatro assassinatos. Além de Fortaleza, também aconteceram homicídios em: Caucaia, Horizonte (2), Maracanaú (2), Novo Oriente, Cariré (2), Itatira, Boa Viagem, Tauá, Ibaretama e Crato.

Pelo menos seis mulheres foram assassinadas no fim de semana

Entre a sexta-feira, 24, e o domingo, 26, pelo menos seis mulheres foram assassinadas. As vítimas identificadas tinham entre 30 e 65 anos de idade. Na sexta-feira, 24, uma liderança comunitária de 65 anos foi alvejada a tiros em uma via pública no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.

O segundo caso aconteceu no sábado, 25, no município de Groaíras. Uma mulher, não identificada formalmente, foi assassinada a tiros. Ainda no mesmo dia, outra mulher foi morta a facadas pelo companheiro, no município do Crato.

No domingo, 26, três casos foram registrados. Um aconteceu no município de São Gonçalo do Amarante, onde o corpo da vítima foi localizado. Não há confirmação de como ela foi morta. O outro aconteceu em Caucaia, no bairro Itapoã, onde uma mulher de 48 anos foi alvejada a tiros em via pública.

No mesmo dia, uma mulher de 30 anos foi morta com golpes de machado em Maracanaú. O crime foi filmado pelos suspeitos. Apenas um caso foi confirmado pelo crime de feminicídio. Nos outros quatros, não foram confirmados oficialmente se os crimes foram feminicídios ou homicídios dolosos.

Municípios se posicionaram sobre o balanço de homicídios

Em nota, a SSPDS informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará investiga as circunstâncias do homicídio registrado no domingo passado, 26, no bairro Conjunto Palmeiras. Outra vítima, não identificada formalmente, foi lesionada e socorrida a uma unidade hospitalar.

As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) atenderam à ocorrência e a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é a unidade responsável pela investigação.

O caso no bairro Mondubim também é apurado pela Polícia Civil, e a 9ª Delegacia do DHPP está a cargo dos trabalhos investigativos . A vítima, que possuía antecedentes criminais por quatro crimes de lesão corporal no contexto da violência doméstica, roubo de veículo e ameaça, não resistiu aos ferimentos.



As circunstâncias das mortes em Caucaia são investigadas e os casos estão a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.

Em Cascavel, as equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. Um homem, de 37 anos, foi morto por disparos de arma de fogo na Caponga.

As circunstâncias de um homicídio em Maracanaú são investigadas pela delegacia do município e uma arma de fogo foi localizada e apreendida pela PMCE. O caso envolve um homem, de 27 anos, que morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo no bairro Jari. Na ocasião, outras duas pessoas foram lesionadas e socorridas para uma unidade de saúde.

Outra morte, esta de uma mulher de 30 anos, com sinais de violência, foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Delegacia de Maracanaú está a cargo das investigações.

Em Paracuru, a Delegacia de Polícia Civil do município está a cargo dos trabalhos investigativos para elucidar as informações acerca do caso, além da identificação e captura dos suspeitos de envolvimento com o crime.

O caso de um adolescente de 16 anos, que morreu após ser lesionado por disparos de arma de fogo em uma via pública em Paraipaba, também está a cargo da Delegacia do município. As equipes da PMCE e da Pefoce foram acionadas e realizaram diligências no local da ocorrência.

Um homem de 18 anos, que possuía histórico de dois atos infracionais análogos ao crime de porte ilegal de arma de fogo, foi a óbito após ser lesionado por disparos de arma de fogo na localidade de Morro dos Patos. A Delegacia de Polícia Civil de Itarema é a responsável pelas investigações.

Em Sobral, o caso de um homem de 47 anos, atingido por disparos de arma de fogo e socorrido para uma unidade hospitalar, onde foi a óbito, é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade responsável pela elucidação.

A morte de um homem, em Itatira, também por disparos de arma de fogo, é investigada pela Delegacia de Polícia Civil de Canindé, que realiza diligências para identificar e capturar os envolvidos na ação criminosa.

A ocorrência envolvendo um homem de 22 anos, morto por disparos em Quixadá, está a cargo da 3ª Seccional do Interior Sul, que investiga o caso.

No município de Russas, a morte de um homem, lesionado por disparos de arma de fogo em uma via pública, é investigada pela Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Em Brejo Santo, a Polícia Civil está a cargo de uma ocorrência envolvendo a morte de um homem, de 33 anos, após disparos de arma de fogo. A vítima possuía antecedentes criminais (seis registros por difamação, além de ameaça, injúria e calúnia).

A morte de um homem de 19 anos, na localidade de Sítio Riachão, no município de Parambu, é investigada pela Polícia Civil de Tauá.

O caso envolvendo o corpo de uma mulher, de 27 anos, encontrado em uma residência no bairro Lagoinha, em São Gonçalo do Amarante, é investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município. Somente após laudo da Pefoce será possível confirmar a causa da morte.

Confira o balanço de homicídios:

Fortaleza (2)

Caucaia (3)

Cascavel (1)

Maracanaú (2)

Paracuru (1)

Paraipaba (1)

São Gonçalo do Amarante (1)

Itarema (1)

Sobral (1)

Itatira (1)

Quixadá (1)

Russas (1)

Brejo Santo (1)

Parambu (1)

