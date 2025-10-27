Grandes Nomes 2025 estreia com Fernanda Pacobahyba

Foto: ACERVO PESSOAL ￼FERNANDA Pacobahyba, presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

A 23ª temporada do projeto "Grandes Nomes — Grandes Entrevistas 2025" estreia hoje, 27, e trará até 31 de outubro conversas com cinco personalidades que se destacam em diferentes áreas. Nomes públicos que inspiram o Ceará e o Brasil com suas trajetórias.

A série de entrevistas especiais é produzida pelo O POVO e pela Rádio O POVO CBN. As conversas, com uma hora de duração, serão transmitidas pelas redes sociais do O POVO, pela Rádio O POVO CBN (FM 95.5 — no programa Debates do POVO) e pelo no Canal FDR (48.1) na TV.

￼Os episódios também estarão disponíveis no site Grandes Nomes. O projeto é coordenado pelo jornalista Nazareno Albuquerque com a coordenação-executiva de Valéria Xavier.

Quem vai ficar responsável pela condução das conversas é a jornalista Irna Cavalcante, editora-adjunta de Economia do O POVO. Ela destaca que essa temporada está marcada por histórias de superação.

"É um projeto muito especial de pessoas que influenciam na construção do Ceará. Temos pessoas com pontos de partida e trajetórias completamente diferentes e que fazem a diferença. Acabamos trazendo um debate diferente sobre música, fé e raízes", afirma Irna Cavalcante.

Ao longo das mais de duas décadas de existência, o Grandes Nomes - Grandes Entrevistas trouxe personagens locais e nacionais, mas para esta temporada em especial, terá todos os cinco participantes com atuação no Ceará.

O idealizador e coordenador geral do projeto, jornalista Nazareno Albuquerque, explica que a proximidade das fontes com o Estado é proposital para mostrar a influência deles nos cotidianos do Ceará.

"Este ano preferimos dar destaque a nomes com atuação dedicada ao Estado. O critério de escolha, com visão editorial, seleciona a partir de diferentes visões da vida pública do personagem", explica Nazareno Albuquerque.

O projeto "Grandes Nomes — Grandes Entrevistas 2025" tem o patrocínio do Sebrae e apoio do Sesi e Senai.