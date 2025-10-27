O novo Plano Diretor de Fortaleza

O que deve mudar no Plano Diretor de Fortaleza?

Entre outras propostas votadas na Conferência estão diretrizes importantes para o desenvolvimento urbano. Dentre os pontos que valem ser destacados, estão as áreas:

Mobilidade

Aperfeiçoar o sistema de transporte público, com propostas como a tarifa zero universal (custeadas por impostos para carros e empresas de entrega) e a vinculação do repasse de subsídio à melhoria dos serviços. Foi aprovada a ampliação, qualificação e integração da malha cicloviária.

Meio Ambiente e Saneamento

Desenvolver um novo modelo de gestão de resíduos que garanta maior taxa de reciclagem e melhores condições de trabalho para catadores; implementar um sistema abrangente de drenagem sustentável; e criar um Sistema de Gestão de Riscos para a cidade, priorizando a permanência das comunidades em áreas de risco viáveis tecnicamente.

Habitação

Aperfeiçoar e implementar o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), destinando a maioria dos recursos para famílias de baixa renda (até 3 salários mínimos) e priorizando moradia para mulheres (mães solo) e grupos vulneráveis (juventude, LGBTQIAP , pessoas trans). Também foi proposto promover programas de moradia popular em imóveis vazios nas áreas centrais.

O Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) segue agora para a Câmara Municipal, com a previsão de votação final no Legislativo até o final de 2025.