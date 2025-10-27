Quem são os personagens

Fernanda Pacobahyba - 27 de outubro

Cratense. Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao MEC. Doutora em Direito Tributário (PUC-SP), servidora pública da Sefaz, tributarista e professora. Em 2019 foi a primeira mulher a assumir a Secretaria da Fazenda do Ceará.

Sérgio Juaçaba - 28 de outubro

É vice-presidente do Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e diretor técnico do Hospital Haroldo Juaçaba. Médico mastologista tem doutorado em Cancerologia pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha).

Padre Francileudo - 29 de outubro

É diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza (FCF) e doutor em Psicologia. Foi o primeiro doutor em Psicologia formado no estado do Ceará. Nasceu em Milhã (CE) e ingressou no seminário em Iguatu (CE), aos 15 anos.

Ana Lúcia Bastos - 30 de outubro

É presidenta da Cerbras, fábrica de cerâmica. Geógrafa por formação trabalhou no Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem e na Teleceará. Foi homenageada com a Medalha do Mérito Industrial, concedida pela Fiec e CNI. Em 2024 foi agraciada com a Medalha da Abolição.

Waldonys - 31 de outubro

Sanfoneiro, cantor e compositor. Nascido em Fortaleza. Aos 14 anos, tocou ao lado de Dominguinhos e de Luiz Gonzaga. Com mais de 30 anos de carreira, é conhecido por seu estilo que mistura forró tradicional, xote, baião e arranjos atuais. É também piloto de avião.