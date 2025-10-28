Investigações por município

Em nota, a SSPDS informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias dos homicídios registrados domingo, 26.

As circunstâncias das mortes em Caucaia são investigadas e os casos estão a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.

Em Cascavel, as equipes da PMCE e da Pefoce foram acionadas para a ocorrência. Um homem, de 37 anos, foi morto por disparos de arma de fogo na Caponga.

As circunstâncias de um homicídio em Maracanaú são investigadas pela delegacia do município e uma arma de fogo foi localizada e apreendida pela PMCE. O caso envolve um homem, de 27 anos, que morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo no bairro Jari. Na ocasião, outras duas pessoas foram lesionadas.

Outra morte, esta de uma mulher de 30 anos, com sinais de violência, foi registrada pelo DHPP. A Delegacia de Maracanaú está a cargo das investigações.

Em Paracuru, a Delegacia de Polícia Civil do município está a cargo dos trabalhos investigativos para elucidar as informações acerca do caso, além da identificação e captura dos suspeitos de envolvimento com o crime.

O caso de um adolescente de 16 anos, que morreu após ser lesionado por disparos de arma de fogo em uma via pública em Paraipaba, também está a cargo da Delegacia do município. As equipes da PMCE e da Pefoce foram acionadas e realizaram diligências.

Um homem de 18 anos, que possuía histórico de dois atos infracionais análogos ao crime de porte ilegal de arma de fogo, foi a óbito após ser lesionado por disparos de arma de fogo na localidade de Morro dos Patos. A Delegacia de Polícia Civil de Itarema é a responsável pelas investigações.

Em Sobral, o caso de um homem de 47 anos, atingido por disparos de arma de fogo e socorrido para uma unidade hospitalar, onde foi a óbito, é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral. A morte de um homem, em Itatira, também por disparos de arma de fogo, é investigada pela Delegacia de Polícia Civil de Canindé, que realiza diligências para identificar e capturar os envolvidos na ação criminosa.

A ocorrência envolvendo um homem de 22 anos, morto por disparos em Quixadá, está a cargo da 3ª Seccional do Interior Sul, que investiga o caso. Em Russas, a morte de um homem, lesionado por disparos de arma de fogo em uma via pública, é investigada. Em Brejo Santo, a Polícia Civil está a cargo de uma ocorrência envolvendo a morte de um homem, de 33 anos, após disparos de arma de fogo. A vítima possuía antecedentes criminais (seis registros por difamação, além de ameaça, injúria e calúnia).

A morte de um homem de 19 anos, na localidade de Sítio Riachão, no município de Parambu, é investigada pela Polícia Civil de Tauá.

O caso envolvendo o corpo de uma mulher, de 27 anos, encontrado em uma residência no bairro Lagoinha, em São Gonçalo do Amarante, é investigado.