Polícia Militar: 204 pessoas são detidas durante o fim de semana no Ceará

Foto: divulgação/PMCE Apreensões realizadas durante o fim de semana

A Polícia Militar do Ceará conduziu 236 pessoas suspeitas de delitos e apreenderam 48 armas de fogo, durante o fim de semana passado, entre os dias 24 e 26 de outubro. A informação foi divulgada pela corporação nesta segunda-feira, 27.

Conforme a PMCE, 174 pessoas foram presas em flagrante, houve, ainda 16 cumprimentos de mandados de prisão e 31 lavraturas de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), além de 14 atos infracionais análogos a crimes. Um cumprimento de mandado por natureza cível também foi registrado.

Na sexta-feira, 24, foram apreendidas 16 armas de fogo, 15 no sábado, 25, e 17 no domingo, 26. A operação Atena ainda resultou em seis prisões, 11 veículos recuperados e 13 ocorrências de tráfico de drogas.

A intensificação do policiamento no fim de semana resultou em prisões e apreensões em diversas regiões do Ceará.

No Interior, as ações ocorreram em Boa Viagem e Carnaubal. No domingo, 26, o Comando Tático Rural (Cotar) apreendeu armas de fogo, drogas e veículos roubados em Boa Viagem. No sábado ,25, em Carnaubal, o CPRaio apreendeu duas pistolas 9mm e munições após suspeitos atirarem contra a composição.

Em Fortaleza, duas ocorrências foram destacadas. Na sexta-feira, 24,, o Motopatrulhamento do 12º Batalhão prendeu um casal com uma arma de fogo; o homem era foragido da Justiça por roubo.

No sábado, 25, com auxílio das câmeras da SSPDS (Nuvid/Ciops), o Raio prendeu um homem que ameaçava uma mulher. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 38 e 39 papelotes de crack.