"Questões centrais foram aperfeiçoadas", diz Artur Bruno sobre texto do Plano Diretor

O texto final do Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) de Fortaleza será enviado à Câmara Municipal ainda nesta semana. Documento prevê um aumento de 38% nas áreas verdes (macrozonas ambiental) e 18% especificamente nas Zonas de Preservação Ambiental (ZPA). Na proposta, as Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) passam de 45 para 87.

O presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Ipplan), Artur Bruno, comentou sobre o texto em entrevista à rádio O POVO CBN, na tarde dessa segunda-feira, 27.

"A sociedade tá muito mais organizada, muito mais bem planejada para os próximos 10 anos. Então, eu diria que essas questões centrais foram aperfeiçoadas. (...) Havia uma proposta nossa de enviar na próxima semana para a Câmara Municipal, mas já decidimos que ainda esta semana a mensagem chegará à Câmara Municipal", disse.

O evento reuniu 596 pessoas delegadas, dos quais 312 eram representantes da sociedade civil, 260 do poder público municipal e 24 pessoas delegadas do Núcleo Gestor. Outros 60 estavam na conferência como observadores.

Os delegadas tiveram direito a voz e voto, enquanto os observadores puderam se manifestar uma única vez nos grupos temáticos, sem direito a voto.

A Conferência aprovou a criação de uma Zona de Preservação Ambiental (ZPA) para toda a área de floresta no entorno do Aeroporto Pinto Martins. A decisão pode dificultar o projeto de centro logístico previsto pela Fraport no local. Imbróglio envolve instituições públicas e a Aerotrópolis Empreendimentos S.A., empresa responsável pela execução da obra na região.

Em setembro, mais de 50 hectares da floresta foram desmatados para possibilitar a construção do empreendimento. Área protegida, conforme texto final da conferência, inclui, inclusive, a área desmatada.





Floresta

