Cearenses chefes de facção estão entre mortos durante operação policial do Rio de Janeiro

Foto: Mauro Pimentel/AFP ￼POLICIAIS na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha favela, no Rio de Janeiro, durante operação policial

Cearenses chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) estão entre os 64 mortos durante a operação policial Contenção, registrada no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28. A informação foi confirmada pelo O POVO com uma fonte ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

No começo da manhã desta terça-feira, as Polícias Militar e a Civil deflagraram a operação, que é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, nos Complexos da Penha e do Alemão. Além do relato de mortos, mais de 100 pessoas foram presas.

Entre os cearenses estariam pessoas da cúpula da organização criminosa com atuação nos bairros do Pirambu e Carlito Pamplona.

O POVO apurou que, no intuito de impedir uma ação de retaliação, as forças de segurança do Ceará foram enviadas para áreas que estão em estado de alerta em Fortaleza. Há registro da presença do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Cavalaria, além da aeronave da Coordenadoria de Operações Aéreas (Ciopaer).

A operação policial do Rio de Janeiro registrada nesta terça-feira aconteceu a partir de uma investigação que durou aproximadamente um ano. Entre os alvos estavam chefes de facções de estados como Ceará, Pará e Bahia, que estavam escondidos no Rio.

Criminosos do Ceará pagavam aluguéis de 100 mil

Em março deste ano O POVO noticiou que criminosos desembolsavam aluguéis de R$ 100 mil por esconderijos nas comunidades do Rio de Janeiro. Houve operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), neste ano, para demolir construções irregulares de traficantes cearenses.