Receita Federal apreende drogas e celulares ilegais vindos de São Paulo para Fortaleza

A Receita Federal apreendeu, na manhã desta terça-feira, 28, encomendas postais contendo drogas e celulares em situação ilegal em transportadoras de Fortaleza. Os itens vinham de São Paulo com destino à capital cearense.

Em uma das remessas, foram encontrados 240 celulares com declaração falsa de conteúdo, vindos de São Paulo para Fortaleza. Os aparelhos são avaliados em aproximadamente R$ 250 mil. Confira o vídeo abaixo:

Já em outra encomenda, foram apreendidos 400 gramas de maconha e 50 gramas de haxixe, escondidos dentro de uma caixa de som.

Os entorpecentes foram localizados com o auxílio de cães farejadores. O material apreendido será encaminhado às autoridades policiais, que darão continuidade aos procedimentos criminais.

