Expulsões no Cidade Jardim I: sete suspeitos são presos

Foto: FCO FONTENELE CIDADE JARDIM, no bairro José Walter

Entre os "casos emblemáticos" de expulsões de moradores no Ceará destacados no Relatório Técnico nº 224/2025/DRCO/PCCE estão os ocorridos no residencial Cidade Jardim I, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza. Nas últimas três semanas, O POVO identificou que, pelo menos, sete prisões de suspeitos de integrar facções criminosas envolvidas com a prática foram efetuadas.

Em 29 de outubro, quatro pessoas foram presas: Glairton Pires Barbosa Filho, Esdras Evangelista Sousa da Silva, Manoel Joaquim da Silva Neto e Francisca Erica Saraiva Martins. No dia anterior, havia sido a vez de Iran de Moura ser preso, enquanto, Francisco Felipe da Silva Barbosa havia sido autuado em 22 de outubro.

Por fim, no dia 13, Matheus Teotônio Aguiar foi preso. Todos eles foram apontados pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) como integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que age no Cidade Jardim I em oposição ao Comando Vermelho (CV), que atua no Cidade Jardim II.

O Relatório Técnico nº 224/2025/DRCO/PCCE foi anexado a alguns desses Autos de Prisão em Flagrante (APFs). Conforme as peças judiciais, as expulsões ocorreram após os moradores serem acusados de terem algum tipo de relação com o CV, o que pode ser um mero parentesco.

Em alguns dos depoimentos das vítimas que depuseram, é dito que os deslocamentos estão ocorrendo por ordem de João Paulo Félix Nogueira, o "Paulim das Caixas", que seria o chefe do TCP no Cidade Jardim. Ele é procurado pelas Forças de Segurança do Estado.

João Paulo havia sido acusado de ser um dos mandantes da Chacina do Forró do Gago, que, em 2018, deixou 14 mortos em uma casa de shows localizada no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Ele, porém, foi impronunciado após a Justiça entender que não havia provas suficientes contra eles.

Com a decisão, João Paulo foi solto. Os depoimentos ainda acusaram João Paulo de proibir provedoras de internet não "autorizadas" por ele de prestar serviços no Cidade Jardim I.

As expulsões de moradores do Cidade Jardim I fizeram com que o bairro José Walter aparecesse no Relatório Técnico nº 224/2025/DRCO/PCCE como o bairro com o maior número de casos de deslocamentos forçados no Estado, ao lado do Ancuri.

Ambos os bairros registraram 16 eventos com expulsões de moradores entre 1º de janeiro de 2014 e 30 de setembro de 2025.



