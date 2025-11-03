Fiéis acompanham Benção do Chapéu na despedida da Romaria de Finados, em Juazeiro do Norte

Foto: Beatriz Silva/ O POVO CBN Cariri Os romeiros acompanharam a Benção do Chapéu ao meio-dia deste domingo, 2, no encerramento da Romaria de Finados, em Juazeiro do Norte

Neste ano, a estimativa da Comissão para as Romarias é de que cerca de 350 mil fiéis participaram das celebrações realizadas entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro.

Celebrada há 50 anos, a Romaria de Finados atrai os devotos para realizar a peregrinação no túmulo do Padre Cícero, na Capela do Socorro.

A Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, no Centro de Juazeiro do Norte, reuniu fiéis de todo o Brasil na despedida dos romeiros, acenando os chapéus de palha em agradecimento às graças alcançadas pela devoção do Padre Cícero.

Há 35 anos, Ulisses João, de Caruaru, no Pernambuco, participa da Romaria de Finados. “Ano passado eu não vim porque estava doente. Ainda não estou muito bom, mas graças a Deus, estou aqui”, comemorou o romeiro.

A celebração teve a participação do Superior dos Salesianos na América Latina, padre Gabriel Romero.

O lema da Romaria de Finados foi “Nossa morte é uma viagem em busca da salvação”, representando a fé no encontro com Cristo. O reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, padre Cícero José da Silva, explicou o significado do lema deste ano.

“É convidando a todos que visitam o túmulo do padre Cícero Romão e outros espaços sagrados, a trazer na vida os ensinamentos, as grandes lições deixadas pelo patriarca do Nordeste”, detalhou o religioso.

Romaria de Finados: estrutura

A Comissão para as Romarias, composta pela Diocese de Crato, santuários e poder público municipal, realizou a instalação de 16 novos banheiros na Praça dos Romeiros e bebedouros para receber os fiéis.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte realizou ações envolvendo as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Romaria e Segurança Pública para a acolhida dos romeiros. Equipes da Guarda Municipal e do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) estiveram em operações com o intuito de assegurar a tranquilidade durante a romaria.

“Quem vem ao Juazeiro, tem uma extensão de sua casa. Só vai sentir-se em casa, quem for bem acolhido”, pontuou o padre Cícero José, replicando o conselho do patriarca de Juazeiro do Norte.