Tauá: suspeito de levar menina para matagal tem prisão preventiva decretada

Kaua Araújo de Oliveira, o homem de 20 anos preso em flagrante por suspeita de levar uma menina de nove anos para um matagal em Tauá (município do Sertão dos Inhamuns), teve a prisão preventiva decretada na audiência de custódia à qual foi submetido neste sábado, 1º de novembro.

O caso ocorreu no Loteamento São Geraldo. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), na quinta-feira, 30 de outubro, a criança voltava da escola quando, ao descer de um ônibus, foi abordada pelo homem, que se escondia atrás de uma pilha de tijolos.

A garota relatou que o homem a chamou, mostrou-lhe a fotografia de uma mulher, perguntando se era uma conhecida dela, e, em seguida, segurou a sua mão e colocou-a à força sobre a moto.

Mesmo diante dos gritos da menina, Kaua teria levado-a a um matagal, onde tentou apalpar as partes íntimas dela. Ainda conforme o APF, a menina conseguiu fugir de Kaua quando, após ouvir o ruído de uma motocicleta se aproximando, saiu correndo.

Ela, então, buscou refúgio em um estabelecimento comercial, onde foi amparada por moradores e, em seguida, pelo Conselho Tutelar. Conforme o APF, a menina chorava de forma ininterrupta.

“A criança afirmou ainda que o autor apresentava-se nervoso, trêmulo e com o capacete o tempo todo, comportamento que denota a intenção de ocultar sua identidade”, é dito no APF.

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada e, nas diligências em busca do suspeito, encontrou uma câmera de vigilância que registrou a passagem de um motoqueiro com características semelhantes às do criminoso.

Na manhã de sexta-feira, 31 de outubro, Kaua foi visto trafegando, na mesma moto, pela BR-020, já nas proximidades do bairro Alto Brilhante. Abordado pelos PMs, ele chegou a tentar fugir e, por isso, foi algemado.



Questionado pelos agentes de segurança, Kaua afirmou ter dado apenas uma "carona a uma criança". Na casa dele, foi encontrada uma camisa idêntica à usada pelo criminoso, conforme flagrado pelas câmeras.

Além disso, uma testemunha reconheceu-o como o homem que ele "disse ter visto conversando com a menina", embora, naquela ocasião, não tenha observado nada de estranho.

“O conduzido, por sua vez, negou a prática delitiva, alegando que apenas teria emprestado a motocicleta a um indivíduo desconhecido e que a peça de roupa encontrada teria sido deixada por esse homem como forma de agradecimento", consta no APF.

“Tais circunstâncias evidenciam que a vítima foi capturada e teve sua liberdade restringida, demonstrando de forma clara a periculosidade concreta do agente e reforçando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e resguardar a integridade da vítima", afirmou na decisão da audiência de custódia o juiz Sérgio da Nóbrega Farias.

