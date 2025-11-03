Veja os bairros da Grande Fortaleza onde facções expulsaram moradores

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO ￼REGISTRO de expulsão de uma família em Maranguape em agosto passado

Setenta e oito bairros de oito municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) registraram expulsões de moradores perpetradas por facções criminosas entre 1º de janeiro de 2024 e 30 de setembro de 2025, conforme o Relatório Técnico nº 224/2025/DRCO/PCCE, que se baseia em dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Como O POVO já havia mostrado na sexta-feira, 31, é na Grande Fortaleza que se concentra a maioria dos eventos nos quais foram registrados deslocamentos forçados de moradores no Ceará. Fortaleza lidera o número de casos registrados, com 143 eventos com expulsões de moradores.

Os casos estão distribuídos por 49 bairros da Capital. Das 10 Áreas Integradas de Segurança (AIS) nas quais a SSPDS divide Fortaleza, é na AIS 9 onde está registrado o maior número de casos.

Foram 33 eventos na AIS 9, ocorridos no José Walter, no Canindezinho, no Mondubim, no Planalto Ayrton Senna, no Loteamento Parque Montenegro, na Vila Manuel Sátiro, na Maraponga, no Novo Mondubim e no Parque São José.

Depois de Fortaleza, o município com mais registros de eventos com expulsões de moradores é Maranguape: são 19 casos. Está também em Maranguape o bairro fora de Fortaleza com o maior número de ocorrências de deslocamentos forçados.

Com 11 eventos com expulsões de moradores, o bairro Novo Maranguape só fica atrás, em todo o Estado, dos bairros Ancuri, José Walter e Vicente Pinzón, todos estes localizados em Fortaleza. Maranguape ainda registrou deslocamentos forçados em outros cinco bairros: Gavião, Guabiraba, Maranguape II, Outra Banda e Parque São João.

No relatório do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), também aparecem: Maracanaú (com 16 eventos de deslocamentos forçados), Caucaia (15), Sobral (7), Pacatuba (2), Quixadá (2) e Cascavel (1), Eusébio (1) e Horizonte (1)

Em Maracanaú, os crimes ocorreram nos bairros Pajuçara, Alto da Mangueira, Antonio Justa, Jaçanau, Alto Alegre II, Boa Esperança, Furna da Onça, Jari, Mucunã, Parque Tropical e Piratininga.

Já em Caucaia, as expulsões de moradores registradas se deram em: Jurema, Curicaca, Parque Leblon, Araturi, Itambé, Paumirim, Tabapuazinho e Ypacarai.

Pacatuba, por sua vez, teve seus dois eventos registrados na Pavuna. Em Cascavel, o único caso registrado ocorreu no Centro. E os bairros Coaçu, no Eusébio, e Zumbi, em Horizonte, registram um caso cada.

Município com maior número de expulsões de moradores fora da RMF, Sobral aparece com casos no Centro, Sumaré, Caiçara e Santa Casa.

O Relatório Técnico nº 224/2025/DRCO/PCCE é datado de 17 de outubro passado. Na peça, os analistas do DRCO afirmaram estar ocorrendo um aumento no número de expulsões de moradores nos últimos meses. Os policiais creditam esse "crescimento significativo" à rivalidade entre as facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

Em setembro, diante de um contexto de avanço do CV em territórios como o bairro Vicente Pinzón e a comunidade do Lagamar, os integrantes da Guardiões do Estado (GDE) decidiram passar a integrar o TCP, o que fez intensificar o confronto com os rivais.



