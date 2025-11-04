Casal preso no Ceará é apontado como principal liderança do CV da Bahia

Foto: Divulgação | Policia Civil da Bahia ￼OPERAÇÃO foi realizada na Bahia e no Ceará

Um casal - Luiz Lázaro Santana Alves, conhecido como LL e a companheira Marelle Silva - apontado em investigações policiais como a principal liderança da facção Comando Vermelho (CV) no estado da Bahia foi preso no Ceará, em cumprimento de mandado de prisão relacionado a operação Freedom, nesta terça-feira, 4. A Polícia Civil da Bahia deflagrou a ação de forma simultânea na BA e CE.

Conforme a Polícia Civil da Bahia, o objetivo da operação é desarticular o núcleo armado e financeiro de uma organização criminosa Comando Vermelho, que é oriunda do Rio de Janeiro, mas tem atuação no território baiano. 38 mandados de prisão foram cumpridos, sendo que cinco destas pessoas também foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A operação Freedom teve apoio da Delegacia de Narcóticos, Denarc, da Polícia Civil do Ceará, e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-BA). Luiz Lázaro Santana Alves, conhecido como LL e a companheira Marelle Silva.

Em Salvador, 35 suspeitos foram presos nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca. No município de Aratuípe, um alvo foi alcançado, e no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, o casal apontado como principal liderança foi detido. Eles residiam em um condomínio de luxo na região.

Durante a operação, um dos investigados reagiu à abordagem policial no bairro do Uruguai, em Salvador, e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, os alvos da Freedom são suspeitos de envolvimento em assassinatos, tráfico de drogas e outros crimes violentos.

A nota divulgada pela corporação afirma que o intuito da operação é de enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos usados para sustentar o tráfico e os homicídios. Os resultados da operação vão contribuir para a elucidação de cerca de 30 homicídios ocorridos na capital baiana.

Ainda foram encontradas quantidade de material hospitalar com um técnico de enfermagem responsável por socorrer integrantes de facções criminosas que são feridos durante confrontos. Foram apreendidas lâminas de bisturi, pinças cirúrgicas, linhas de sutura, gazes, luvas, toalhas cirúrgicas.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, o casal estava foragido da Justiça baiana. Os aparelhos celulares dos dois foram apreendido e passarão por análise. O homem tem 32 anos e a mulher 31 anos de idade.

A PC-CE divulgou que o homem atuava com a logística de drogas, armas e autorizava crimes. O casal foi levado à sede da Denarc e possuía mandados de prisão temporária por tráfico de drogas e integrar organização criminosa. Os presos serão transferidos para a Bahia.





Conexão entre Rio de Janeiro, Ceará e Bahia

A operação ocorre sete dias após a operação do Rio de Janeiro, que teve como alvo a mesma organização criminosa. Ações do Complexo da Penha e do Alemão culminaram em mais de 100 mortos, 90 presos e uma intensa troca de tiros. O Rio de Janeiro é considerado o "quartel general" do CV e abrigava chefes de organizações criminosas de todo o Brasil, incluindo Bahia e Ceará.

(Colaborou Gabriela Almeida)



